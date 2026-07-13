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萬里溪堰塞湖水位接近溢流口 農業部：警戒範圍民眾應隨時依指示撤離

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
依據今日下午1時最新監測資料，花蓮萬里溪堰塞湖推估蓄水量約444.09萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺，已逐步接近可能溢流口水位。圖／林業及自然保育署提供
依據今日下午1時最新監測資料，花蓮萬里溪堰塞湖推估蓄水量約444.09萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺，已逐步接近可能溢流口水位。圖／林業及自然保育署提供

農業部今下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，依據今日下午1時最新監測資料，花蓮萬里溪堰塞湖推估蓄水量約444.09萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的87.08%，湖水位距離可能溢流口約3.84公尺，已逐步接近可能溢流口水位。農業部呼籲，警戒範圍民眾切勿因暫時調降為黃色警戒而鬆懈，隨時依照政府部門安排及指示進行疏散撤離。

農業部表示，巴威颱風影響期間，萬里溪集水區降雨量低於中央氣象署原先預測雨量，湖區入流量只有短暫明顯增加，但湖區水位已接近警戒高程。此外，由於崩塌區持續有土石崩落，造成堰塞湖壩體局部高程達1087.5公尺，因堆積土石較為鬆散，考量其不穩定且具高度不確定性，因此仍以1086公尺作為溢流口警戒高程。一旦推估距離溢流前12小時，將再發布紅色警戒，啟動強制疏散撤離。

農業部表示，林業及自然保育署將持續每日辦理2至3次空拍監測，掌握湖面變化及天然壩體狀況，並透過湖區水位計進行24小時自動監測，密切觀察是否出現異常降水位等可能反映壩體變化的徵兆，以利即時通報並啟動應變作業。跨機關應變小組也將持續整合監測資料、氣象資訊及專家研判結果，滾動調整警戒及應變措施，全力降低堰塞湖可能造成的災害風險。

農業部 堰塞湖 巴威颱風

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