南台灣7/14仍有短暫陣雨 中部以北山區續防豪雨

明天是分科測驗第2天。氣象署表示，本週主要受南方水氣影響，南台灣易有局部短暫陣雨或雷雨；明天中部以北地區及各山區午後有局部大雨，中部以北山區續防豪雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天天氣與今天相似，環境偏南風，受南方水氣北移影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，其中以中部以北地區及各山區易有局部大雨，中部以北山區注意短延時豪雨。

鄭傑仁指出，15日至18日轉偏西南風，19日、20日再轉偏南風，同樣有水氣移入，以南部地區局部短暫陣雨或雷雨為主，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨或雷雨；15日至20日午後西半部山區及北部地區仍要留意局部大雨發生。

氣溫方面，鄭傑仁表示，未來一週未降雨前偏悶熱，各地高溫約攝氏31至35度，中南部近山區、花東縱谷及大台北盆地仍要注意局部36度以上高溫。其中15、16日花東縱谷可能有焚風發生。

根據氣象署颱風消息，輕度颱風海神今天下午2時中心位置約在鵝鑾鼻東南方2050公里處，持續朝向北北西進行。

鄭傑仁說，由於自昨天深夜至今天清晨海神發展快速，日本氣象廳也觀測到風速達颱風強度，因此一早便讓海神跳過熱帶性低氣壓的階段直升颱風；然而預測海神在北轉的路徑中，會行經海溫較低、大氣環境較差的區域，不利於發展，未來可能會在移動的過程中逐漸減弱消散，對台無影響。

鄭傑仁提到，另一個熱帶系統目前位於南海，預測未來將移動至華南沿海，發展相對緩慢，成颱機會低，同樣對台無影響。