鄭宗龍首率雲門訪香港 「毛月亮」探問科技與身體

雲門舞集受邀赴香港戲曲中心演出「毛月亮」，這也是藝術總監鄭宗龍上任後首度率團赴港演出。該舞作誕生於2019年，作品中探討科技改變人與感知的提問，至今看來仍是重要議題。

這次演出場次7月10日與7月11日在香港西九文化區戲曲中心大劇院場次一公布，1週內完售；加開12日週日場次，第3場同樣1週內售罄，3場票券全數完售，刷新香港西九文化區大型舞蹈節目開賣1週完售紀錄。

「毛月亮」的創作靈感源自鄭宗龍一次徹夜滑手機的經驗，當感知完全被螢幕牽引，讓他反思當科技愈來愈深刻地介入生活，人們是否正逐漸失去透過身體感知世界的能力。帶著這樣的提問，「毛月亮」讓舞者回到原始的身體狀態，也讓劇場觀眾透過舞者身體的直覺表達，喚醒內心感受，重新感知這個世界。

鄭宗龍表示，劇場最迷人的地方，「在於它始終無法被任何媒介取代。」當知識取得愈來愈容易，人與人共享同一個空間、共同感受的經驗，反而顯得更加珍貴。

雲門與香港的淵源可追溯至1975年，從創團人林懷民帶著「白蛇傳」、「九歌」、「水月」、「竹夢」、「行草」等經典作品走進香港，到最近一次於2019年訪港演出，數十年來持續在香港觀眾心中留下深刻印記。除了香港在地觀眾之外，也有觀眾特地從中國廣州搭乘高鐵到香港觀賞演出，展現對雲門的支持與期待。

根據雲門舞集發布的新聞資料，「毛月亮」這次到香港演出，包括金馬影后張艾嘉、資深劇場導演鄧樹榮、劇場創作者林奕華、香港舞蹈團藝術總監楊雲濤、編舞家黎海寧、城市當代舞蹈團藝術總監桑吉加、香港藝術節行政總監余潔儀等人都出席觀賞。