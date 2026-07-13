毒油風暴還沒完又換蘋果 馬文君2句話怒轟打臉衛福部

衛福部食藥署雖強調蘋果所使用農藥「芬普寧」殘留容許量由0.5ppm調整為3ppm，並非放寬食安標準，但立委馬文君打臉痛批，衛福部確實將芬普寧殘留容許量一次放寬6倍，更怒轟究竟還是不是站在國人健康這一邊，該向全民交代。

食藥署強調，並非放寬，而放寬標準是誤解此次制度調整內容，以蘋果為例，過去並未單獨訂定芬普寧殘留容許量，是沿用「梨果類」標準0.5ppm，且依據實際殘留試驗資料、毒理評估及國人飲食暴露風險重新訂定，與台美貿易談判無關。

立委馬文君指出，衛福部日前修正「農藥殘留容許量標準」，將進口蘋果的農藥殘留標準大幅放寬，由於農藥名稱一度被誤植為「芬普尼」，引發關注，食藥署也對農藥名稱及修正標準說明澄清，指調整的農藥是「芬普寧」，並非「芬普尼」。

「名稱釐清了，真正的爭議並沒有消失。」馬文君痛批，芬普寧雖是台灣合法登記使用的農藥，但問題從來不只是合不合法，「衛福部確實將蘋果的芬普寧殘留容許量」，由0.5ppm提高至3.0ppm，一次放寬6倍，這才是外界質疑的重點。

而人民真正質疑的是，民進黨政府屢次要求人民相信「符合科學」、「符合國際標準」政府的食安把關，但從萊豬萊牛開放、美國發芽馬鈴薯，農藥超標的日本草莓藍莓、越南榴槤、泰國蘆筍等進口農產品，到大幅調高農藥殘留容許量，究竟還是不是站在國人健康這一邊。

她強調，食安沒有模糊與妥協的空間，衛福部有責任向全民交代：為何放寬？為何一次放寬6倍？若堅持修正完全建立在科學基礎，就完整公開風險評估與決策依據，接受全民檢驗，而不是每次等到爭議爆發後，才要求人民無條件相信政府。