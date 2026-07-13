2026桃機體驗營15日開放報名 攜手華航、長榮、星宇推出三款限定行程

第四屆桃園國際機場體驗營「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」，將於8月底至9月初分三梯次舉辦，今年活動全面升級，分別與中華航空、長榮航空及星宇航空攜手推出三大主題限定行程，帶領學員深入航空公司開箱重要場域，並參訪第三航廈北廊廳，體驗新國門空間。活動將自7月15日中午12時起開放網路報名，歡迎年滿18歲以上有興趣民眾報名參加。

機場公司表示，桃園機場體驗營已邁入第四屆，活動自開辦以來深受歡迎，去年更吸引近3千人報名。今年分別與中華航空、長榮航空及星宇航空合作規劃三梯次主題行程，每梯次皆由不同航空公司規劃專屬行程，有興趣者擇一梯次報名，透過更豐富、多元的課程內容，深入了解航空產業各項專業運作，近距離感受國門幕後工作的魅力。

機場公司指出，除航空公司特色課程外，每梯次第二日皆安排體驗營最受歡迎的經典行程，包括前進空側，從不同視角認識航空產業與機場運作；住宿則安排入住全國唯一位於機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，體驗夜宿機場的獨特氛圍；今年也將帶領學員參訪第三航廈北廊廳，實地感受新國門空間與旅運服務設施。

機場公司說明，「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」將於7月15日中午12點起至7月21日中午12點開放報名，並採電腦隨機抽籤方式辦理，錄取名單預定7月31日公布。

體驗營活動共計三梯次，分別是8月22日至23日、8月29日至30日和9月5日至6日。為了讓更多民眾有機會參與，今年每梯次招收36名學員，較去年增加8個名額。活動每人費用5,000元，凡全程參與者皆可獲得專屬參加證書及紀念品。

機場公司提醒，所有活動資訊及報名訊息，僅透過藍勾認證官方粉絲專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」和「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」官方網站(https://www.taoyuan-airport.com/2026tyairport/)發布，不會透過Line、其他通訊軟體或社團受理報名，亦不會要求民眾加入相關群組，請民眾提高警覺，留意網路詐騙，以免權益受損。

今年活動全面升級，分別與中華航空、長榮航空及星宇航空攜手推出三大主題限定行程，帶領學員深入航空公司開箱重要場域。圖／機場公司提供