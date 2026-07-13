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出席雲林長照教學大樓進度說明會 韓國瑜：我這憔悴樣子很快用得到

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
韓國瑜致詞時不改幽默風趣，笑指看他這憔悴的樣子，很快需要長照大樓了，希望自己也能為地方略盡棉薄之力。記者蔡維斌／攝影
韓國瑜致詞時不改幽默風趣，笑指看他這憔悴的樣子，很快需要長照大樓了，希望自己也能為地方略盡棉薄之力。記者蔡維斌／攝影

為推動住宿式長照提升高齡照護量能，雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，該大樓未來將提供200床住宿式長照，打造醫療與長照整合示範基地，立法院長韓國瑜應邀到場，除表明將全力協助，也和眾多政商、醫界共同見證雲林這項長照建設重要里程碑。

台大醫院雲林分院推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，包括企業捐款、院方自籌及政府補助總經費約26.4億元。縣府也與台大攜手推動銀光樂活園區，期能打造兼具醫療、長照、復健、教學及人才培育的多功能長照基地。今天縣府舉辦「長照教學大樓說明會暨感恩會」說明園區推展進度。

雲林縣衛生局長曾春美說明縣府從2020年推動用地變更等前置行政作業的進度。台大雲林分院長馬惠明也說明，銀光樂活園區將興建長照教學大樓，提供約200床住宿式長照服務及立體停車場，並規畫門診醫療大樓，結合醫療、長照、復健及教學資源，打造醫療與長照整合示範基地，同時作為台大學士後護理學系教學與實習場域，培育在地護理及長照專業人才，提升整體照護服務品質。

韓國瑜則表示，雲林人才濟濟很多國家台商會長都是雲林人，但雲林子弟因家鄉沒養分、沒資源，所以要到外地打拚，往往只有一張單程車票，沒有回頭路。200多萬雲林人在海內外打拼卻心繫故鄉，雲林有了台大，如今又建設國內最具規模的銀光樂活園區，讓老人家得以安養，年輕人無後顧之憂。

他話鋒一轉笑說「看我這個憔悴的樣子，很快我就會需要教學大樓了」。所以地方有任何需求，讓他這位雲林女婿也有盡棉薄之力的機會。引來全場哄堂大笑。

張麗善強調，縣府歷經跨機關17次以上協調及審議，協助完成基地調整、停車場土地無償撥用等，展現推動銀光樂活園區決心，未來持續與中央合作，早日完成，提供縣民更優質的醫療與長照服務。

雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會暨感恩會」，立法院長韓國瑜應邀參加，並表明將全力支持早日完成。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會暨感恩會」，立法院長韓國瑜應邀參加，並表明將全力支持早日完成。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會暨感恩會」，立法院長韓國瑜應邀參加，並表明將全力支持早日完成。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會暨感恩會」，立法院長韓國瑜應邀參加，並表明將全力支持早日完成。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院斥資26億元推動興建長照教學大樓（雲林銀光樂活園區），雲林縣府期與中央攜手早日完成。記者蔡維斌／翻攝
台大雲林分院斥資26億元推動興建長照教學大樓（雲林銀光樂活園區），雲林縣府期與中央攜手早日完成。記者蔡維斌／翻攝

雲林 長照 韓國瑜

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