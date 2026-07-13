基隆第2處語言治療中心揭牌…把握療育黃金期 醫療院所治療前先行介入

基隆市政府設在七堵區衛生所的「語言治療中心」今揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩佔所有的遲緩態樣的40%以上，全市預計設立三處語言治療中心，希望能幫更多的孩子的生活邁入正常軌道。

基隆市第一處語言治療中心設在中正區衛生所，去年6月17日揭幕，提供尚未進入醫療體系的幼童免費語言治療服務，盼讓更多孩子在黃金期內獲得即時專業協助。

第二處語言治療中心設在七堵區衛生所，謝國樑和議長童子瑋的秘書楊文河、七堵區選出的市議員楊秀玉、張耿輝、曾怡芳和蔡旺璉的秘書張瀚哲、伊甸基金會基隆區區長李蓮、兒童及少年事務處副處長蔡惠珍、衛生局長張賢政及衛生局所主管，今天共同出席揭牌儀式，見證早療服務又往前推進一步。

謝國樑說，兒童發展聯合評估資料顯示，語言發展遲緩約占整體發展遲緩樣態的四成以上，有效治療語言遲緩，是衛生局跟市府很重要的工作之一。過去基隆很多孩子要到雙北接受語言治療，能在基隆開設語言治療中心，在地照顧孩子，是讓大家覺得非常開心的事情。

謝國樑表示，目前部分有語言治療需求的兒童，仍須等待醫療院所安排治療。為避免孩子因等待而錯失療育黃金期，市府推動「先行介入、再銜接」服務模式，繼去年在中正區衛生所成立全市首座語言治療中心後，位在七堵區的第二處據點今天揭牌，設在安樂區的第三處可望年底揭牌，逐步建構更完善的社區療育服務網絡，讓更多家庭能就近獲得專業協助。

張賢政說，語言治療中心的服務對象為設籍基隆市，經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且仍等待醫療院所安排治療的學齡前兒童。符合資格者，可檢具診斷證明書或兒童發展聯合評估綜合報告書提出申請，經審查通過，即可安排療育服務。

基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，由專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導，協助家長將療育技巧融入日常生活，讓療育不只在治療室，更延伸到家庭生活中，提升療育成效。

衛生局指出，近年持續推動0至6歲兒童發展篩檢、兒童發展篩檢專診、兒童發展聯合評估及社區語言治療等服務，逐步串聯篩檢、評估、療育及追蹤照護機制，建構完整的兒童發展支持體系。

衛生局說，未來也將持續整合醫療、教育及社福等跨專業資源，深化與醫療院所及兒童發展聯合評估中心合作，完善轉介及服務銜接機制，讓每一位有需求的孩子都能及早發現、及早介入、及早接受專業協助，陪伴孩子健康、自信地成長。

基隆市語言治療中心採一對一個別化療育模式，由專業語言治療師依孩子需求提供評估、療育及親職指導。記者邱瑞杰／攝影