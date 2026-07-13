蝦仁煎少了蛋...客人傻眼…宜蘭店家誠意補救覆蓋整顆 網讚：很可以

宜蘭市小東路一家知名鵝肉店，有民眾點了蝦仁煎外帶，回家打開餐盒卻發現少了一顆蛋，向店家反映後，店家同意重做，但客人認為不用麻煩，補上就好，店家於是現煎荷包蛋，覆蓋在蝦仁煎上面，蛋有了、蝦仁煎也都有了，不過客人還是覺得怪，PO文：「這樣合理嗎？」

這家鵝肉老店生意非常好，老闆長年熱心地方公益，更是地方政要聚餐愛去的名店，針對蝦仁煎、蚵仔煎、雞蛋煎的作法，因為有客人要蛋、有的不要、有人不要蚵仔要兩顆蛋，店家都會提供不同選擇。業者坦承當天可能客人太多，忙中有錯。

有民眾在社群平台貼文分享，日前到這家店外帶蝦仁煎，回家打開餐盒卻發現蝦仁煎沒有蛋，打電話詢問後，店家同意把餐點拿回去處理，不過不是重新製作，而且在蝦仁煎上補一顆煎蛋，該有的都有了，不過「這樣合理嗎？」當下覺得有點傻眼。

業者表示，當天人多，生意忙，原本是打算直接重做一份新的，但客人非常客氣說不用重做，只要補上一顆蛋就行，原本還要幫這位客人拿餐盒，但對方客氣都說不用。

整起事件過程讓網友笑稱，「至少蛋沒有缺席」、「蛋蓋蝦仁煎」、「誠意有到啦」、「呈現方式有梗」、「蛋還蠻大的」、「可以啦」。原PO表示，其實這店老店蠻好吃的，忙中有錯，他以後還是會去品嘗啦。