陳郁秀舊金山文化交流 演說譽台灣人讓寶島閃亮

舊金山與台北締結姐妹市邁入第57年，今天舉辦疫情過後首場大型文化交流盛會，前文建會主委陳郁秀受邀進行主題演講，她以「鑽石台灣」破題，指出台灣人的執著、韌性、及執行力，讓台灣躍升為閃亮台灣。

由舊金山台北姐妹市委員會主辦的文化交流活動今天在舊金山亞洲藝術博物館登場。

舊金山與台北自1969年締結為姐妹市；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，委員會定期舉辦文化藝術交流活動，曾邀請雲門舞集創辦人林懷民等人到舊金山演講。

今天為疫情過後再次舉行大型文化交流活動，舊金山市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）、市議員陳小焱（Chyanne Chen）、市府律師邱信福（DavidChiu）等多位政要到場。駐舊金山辦事處長伍志翔表示，樂見兩座城市開啟新的篇章。

舊金山市長羅偉辦公室（Daniel Lurie）公共事務部主任鄒智涵代表羅偉出席，他致詞指出，舊金山與台北兩座城市皆為全球創新重要引擎，盼未來攜手創造更多機會。

台北市長蔣萬安則以錄影方式祝賀，表示台北持續朝人工智慧與創新樞紐方向發展，而舊金山長久以來一直是全球科技的領導城市，期待進一步探索雙方合作機會。

隨著台灣在AI和科技創新領域的快速發展，雙方也朝向在文化之上拓展科技合作。

今年，前文建會主委、國家文化藝術基金會董事長陳郁秀受邀進行主題演講。她以鑽石台灣破題，指出特殊的多樣生態及多元文化造就台灣如一顆閃閃發光的鑽石台灣。

陳郁秀並闡述台灣透過文化、文創政策，讓鑽石台灣蛻變為魅力台灣。她也強調在地文化與地方特色的重要性，向賓客介紹宜蘭縣、高雄市、台南市、新竹市的經驗。

陳郁秀說，台灣面臨缺少天然能源、地緣政治等挑戰；但台灣人碰到困難時，選擇面對、解決困難；台灣之所以能夠變成今日的台灣，最關鍵的是台灣人；原始鑽石是顆礦石，需經過人的磨光，是台灣人的執著、韌性、執行力，讓台灣躍升為閃亮台灣。