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HAPPY GO攜手亞東醫院推GO HEALTH健康平台 打造日常健康陪伴新體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO與亞東醫院舉辦「GO HEALTH」品牌上線活動。（中）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、（左二）HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷技術長廖勝玄、（左ㄧ）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷人資長黃玉琴、（右二）亞東醫院副院長張至宏、（右一）亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO與亞東醫院舉辦「GO HEALTH」品牌上線活動。（中）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、（左二）HAPPY GO 鼎鼎聯合行銷技術長廖勝玄、（左ㄧ）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷人資長黃玉琴、（右二）亞東醫院副院長張至宏、（右一）亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯。圖／鼎鼎聯合行銷提供

台灣已正式邁入超高齡社會，健康照護成為許多家庭每天必須面對的生活課題。遠東集團旗下HAPPY GO與亞東醫院攜手跨界合作，推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌，期望結合龐大的會員生態圈、數位服務與專業醫學能量，陪伴民眾從日常生活中提早關心健康並守護家人。

鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，HAPPY GO長期陪伴會員在生活中的各種場景，從日常消費、服務體驗到生活需求，因此希望將熟悉的會員服務延伸到健康陪伴。他強調，健康不應該只有在身體不舒服、走進醫院時才被想起，更多時候其實存在於每天的生活裡，包含關心自己的身體狀況與陪伴長輩建立健康習慣。GO HEALTH結合了亞東醫院的專業衛教內容，能讓正確的健康資訊更容易被接觸、更自然地融入每天生活，遠東集團將在生活的每個細節裡默默守護，讓這份關懷成為民眾與家人最溫溫暖的依靠。

「GO HEALTH」健康陪伴平台首波將優先從認知保健著手，將專業醫學融入輕鬆簡單的遊戲中，並結合家庭群組與點數鼓勵機制，讓每次健康參與都能轉換為生活消費場域的回饋。為慶祝品牌上線，HAPPY GO同步推出豐富的會員活動。即日起至8月31日止，只要追蹤官方社群並在指定貼文留下與父母的快樂回憶，就有機會抽中最新Nintendo Switch 2遊戲主機；此外，活動期間內首次成功開通註冊GO HEALTH的卡友，還能抽10,000點HAPPY GO點數，鼓勵大眾積極參與健康管理。

HAPPY GO於7月13日、14日在亞東醫院活動現場規劃「世代記憶交換計畫」，邀請民眾將健康關心轉化為具體行動。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO於7月13日、14日在亞東醫院活動現場規劃「世代記憶交換計畫」，邀請民眾將健康關心轉化為具體行動。圖／鼎鼎聯合行銷提供

HAPPY GO攜手亞東醫院推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌。（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、亞東醫院副院長張至宏。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO攜手亞東醫院推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌。（左起）HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城、亞東醫院副院長張至宏。圖／鼎鼎聯合行銷提供

遠東集團 亞東醫院 健康

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