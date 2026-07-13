台南永康復興路中段高下游23公尺竟也淹水 議員質疑排水溝阻塞

上月永康區淹大水，連地勢較高的大灣交流道周遭復興路中段都淹近20公分。市議員李鎮國質疑該處高出下游達23公尺竟也淹水，懷疑地下排水溝已崩壞或堵塞，要求查出原因，市府不查卻又向中央申請經費補助。

市府工務局表示，該處地下排水溝應該沒有阻塞或崩壞，可能是下游排水道積水宣洩不及而回堵。不過李鎮國不能接受、質疑市府根本沒有實地查看，卻要用下水道工程計劃覆蓋問題。要求確認當地排水溝問題，才能對症下藥，不要讓居民提心吊膽過日子。

李鎮國說，復國路經高速公路涵洞、統聯客運到大灣中排地下排水系統可能不堪重車長期重壓，已崩壞或堵塞。雖前曾多次要求市府重新檢視，但市府沒做卻本末倒置，逕自向中央申請下水道工程補助。

李鎮國表示，復興路中段從小東路上海銀行至高速公路大灣交流道距離約850公尺，高低落差18公尺，超過4層樓高度，中段卻在這兩年來遇大小雨就淹水，連復興消防隊、光復里活動中心都泡水，因該處地勢較高，竟也出現水患。

他說，曾多次在下雨天實地勘查，發現高速公路下涵洞排水孔都在冒水，若地下排水溝的寬度近一米，深度1.5米來說，排水量是足夠的，排水孔會冒水，顯示整條排水線有崩壞或堵塞，才會水流不順，他懷疑這與鄰近統聯停車場每天重車密集重壓有關，卻因該區域無水溝蓋可檢視，才找不出淹水原因。

李鎮國指出，從民國113年起，就不斷跟市府反映此事，也曾在市議會定期大會上要求市府改善，離譜的是，相關的水利單位不思從根本解決問題，卻回覆已向中央申請補助計劃復興路下水道新建工程2億，後來於議會再質詢又變成1.6億，今年再詢問書面回覆又變成7500萬，不知道這些長官們與承辦單位是否知道自己已漏洞百出；這些回覆都是我問東你答西，形同雞同鴨講。

李鎮國表示，市府向中央爭取的高額預算當然是好事，但地方要的是要快速紓解淹水問題，不料市府卻對優先檢視現有排水溝是否崩壞是否堵塞都避談，讓原本以市府自有預算花幾百萬就可能部份解決的方式不用，卻一直拿一個要向中央申請的大型計畫來搪塞掩蓋。他認為一個政府系統真正的衰退，從來不是從零件生鏽開始，而是對執掌業務的吝嗇，對風險的傲慢，對意外的輕視開始。

因正值颱風季，他要求市府務必先檢討復興路淹水路段地下排水系統，追查無水溝蓋可檢視區域是否因大車重壓下且長期未巡檢，造成地下排水溝已崩壞或堵塞，並迅速排除問題，解決當地居民淹水惡夢。