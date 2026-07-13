蘋果農藥殘留標準放寬6倍...與美方有關？他批「自己跪還要騙人民」

衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm，等於標準放寬6倍，僅管林強調進出口產品，均嚴格依照食安標準檢測。不過北市議員侯漢廷早在5月指出農業部放寬174項農藥殘留標準，更指出是因美方多次關切，相關資料都可以證明，如今中央還稱與美方無關，痛批「不要自己跪了還要騙人民」。

侯漢廷指出，這波蘋果農藥標準放寬6倍，是我最早在5月爆出，衛福部次長林靜儀今天稱，各國進出口或水果、產品，都會依照食安標準檢測，但最大問題是，「現在要批判的就是你食安標準調整放寬了啊」，包含芬普寧（Fenpropathrin）柳橙、檸檬等柑桔類殘留容許量由0.5ppm大幅調高至2.0ppm，放寬4倍；蘋果梨果類容許量由0.5ppm調高至3.0ppm，放寬6倍。

當初他質疑是否有參雜美國因素，食藥署回應與美國無關，但在2026年的「貿易障礙報告（NTE）」中早已寫得一清二楚，美方多年來對台灣的農藥最大殘留容許量（MRL）審查表示關切，並要求台在ART後，尚未訂定標準時直接接受美國或Codex標準，同頁報告也提到了放寬牛豬內臟萊克多巴胺的標準、放寬馬鈴薯、還有美方持續要求基改食品進入台灣校園。

侯漢廷表示，在當初放寬農藥標準的官方「增修訂原因及參考依據」，裡面多次露骨地載明修正原因是符合美國登記使用方法，到底是為了台灣農業需求，還是為了符合美國出口商的需求，衛福部稱蘋果和美國無關，「請問放寬的174項農藥殘留標準，每一件都和美國無關？那是美國貿易代表署說謊囉？」