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逾半數民眾認同道路速限規定 交通部：人本交通以安全優先

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對民調指出的超過五成民眾認同現行一般道路速限規定及測速照相設置。交通部13日表示，速度是影響交通事故的重要因素，政府推動速限管理的核心目標在於降低事故風險、保障用路人生命安全，未來將持續依據道路設計條件及實際路況滾動檢討，並落實「交通工程改善優先於執法取締」原則，提升道路安全。

根據《ETtoday民調雲》調查，民眾對現行一般道路速限規定持正面評價，其中21.7%表示「非常滿意」、30.0%表示「還算滿意」，合計滿意度達51.7%；不滿意者為34%，包括25.8%「不太滿意」及8.2%「非常不滿意」，另有12.7%表示無意見。

調查也指出，在不滿意現行速限規定的受訪者中，有59.7%認為「限速太低或車速過慢」。至於測速照相機設置，不滿意比例為28.4%，代表整體仍有五至六成以上民眾支持現行道路速限及測速管理措施。

交通部表示，根據世界衛生組織（WHO）及歐盟執委會研究，車速是影響交通事故發生及傷亡程度的關鍵因素，因此速度管理政策始終以降低交通事故、保障生命安全為首要目標，並秉持「人本交通」理念，在安全與道路使用效率間尋求合理平衡。

交通部指出，為建立更科學、客觀的速限訂定機制，公路局已完成「探討國內外道路速限訂定原則」研究，參考國際規範並整合專家意見，提出「速限不得高於道路設計速率」及「道路幾何條件與路況相近路段採一致速限」兩大原則，作為各道路主管機關後續檢討速限的重要依據。

至於測速照相機設置，交通部表示，相關布設由警察機關依據各地交通特性及事故熱點評估辦理。今年警政署已提供全台測速熱點資料，公路局正與地方警察機關辦理實地會勘及跨部會檢討，希望透過道路工程改善、交通設施優化等措施，優先降低事故風險，再配合執法管理，共同提升整體道路安全。

交通部 民調

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