「海神颱風」第5度出現 吳聖宇：恐是短命颱

巴威颱風已經遠離，第11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

鄭傑仁指出，巴威颱風目前在中國華北，未來會往東北移動出去，對台灣天氣沒有太大影響，不過台灣位於高低壓邊緣地帶，水氣偏多，今明兩天午後局部大雷雨明顯。鄭傑仁說，菲律賓東邊低壓擾動上午8時增強為海神颱風，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方2100公里海面上，未來預估路徑偏北到北北西移動，由於環境條件不適合颱風發展，海神北上過程強度會減弱，短期內與台灣天氣無關。

此外，鄭傑仁說，南海有另一個低壓擾動發展，未來預估偏北北西進入中國沿海、華南一帶，鄭傑仁表示，路徑不直接影響台灣，但可能會帶來水氣，午後雷雨較明顯。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，第11號颱風海神目前看起來會沿著低壓槽向北轉東北移動，台灣東南方暫時會是太平洋高壓的位置，颱風不容易往台灣方向過來，而是會往太平洋中部的方向而去。往北發展之後的大氣條件不佳，預期海神颱風可能在72小時後減弱為熱帶性低氣壓，屬於比較短命的颱風。

吳聖宇說，海神颱風這個名字已經是第5度出現。2002年的海神颱風曾達到中颱等級，不過是在遠海北上，對東亞陸地無影響。2008年及2015年的海神颱風都是短命颱風，生成後不久就減弱消散。2020年的海神颱風則是達到強烈颱風等級，北上掃過琉球北部、九州西部，最後登陸南韓，曾造成較大災害。這次的海神應該也是短命颱風。

吳聖宇指出，海神颱風之後的颱風名稱依序會是可以暱稱阿霞的紅霞，然後接著是兩隻魚(白海豚、鯨魚)，7月中下旬到8月初這段期間西北太平洋上應該會陸續看到它們出現。