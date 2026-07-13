快訊

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 一路下到晚上

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年半

聽新聞
0:00 / 0:00

「海神颱風」第5度出現 吳聖宇：恐是短命颱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
海神颱風預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
海神颱風預估路徑。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

巴威颱風已經遠離，第11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

鄭傑仁指出，巴威颱風目前在中國華北，未來會往東北移動出去，對台灣天氣沒有太大影響，不過台灣位於高低壓邊緣地帶，水氣偏多，今明兩天午後局部大雷雨明顯。鄭傑仁說，菲律賓東邊低壓擾動上午8時增強為海神颱風，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方2100公里海面上，未來預估路徑偏北到北北西移動，由於環境條件不適合颱風發展，海神北上過程強度會減弱，短期內與台灣天氣無關。

此外，鄭傑仁說，南海有另一個低壓擾動發展，未來預估偏北北西進入中國沿海、華南一帶，鄭傑仁表示，路徑不直接影響台灣，但可能會帶來水氣，午後雷雨較明顯。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，第11號颱風海神目前看起來會沿著低壓槽向北轉東北移動，台灣東南方暫時會是太平洋高壓的位置，颱風不容易往台灣方向過來，而是會往太平洋中部的方向而去。往北發展之後的大氣條件不佳，預期海神颱風可能在72小時後減弱為熱帶性低氣壓，屬於比較短命的颱風。

吳聖宇說，海神颱風這個名字已經是第5度出現。2002年的海神颱風曾達到中颱等級，不過是在遠海北上，對東亞陸地無影響。2008年及2015年的海神颱風都是短命颱風，生成後不久就減弱消散。2020年的海神颱風則是達到強烈颱風等級，北上掃過琉球北部、九州西部，最後登陸南韓，曾造成較大災害。這次的海神應該也是短命颱風。

吳聖宇指出，海神颱風之後的颱風名稱依序會是可以暱稱阿霞的紅霞，然後接著是兩隻魚(白海豚、鯨魚)，7月中下旬到8月初這段期間西北太平洋上應該會陸續看到它們出現。

颱風

延伸閱讀

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

巴威颱風「繞過台灣後往浙江而去」 專家說是這原因

強颱巴威 恐強碰分科測驗

又有颱風？菲律賓東方海面熱帶系統恐發展 吳德榮揭預估路徑、影響

相關新聞

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

進入颱風季，巴威颱風已經遠離，11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

台灣旅客適用！福岡住宿每晚補助3000日圓 指定3大訂房網開搶

福岡縣政府推出全新住宿補貼計畫，針對外國旅客每晚提供3000日元的折扣，旨在吸引更多遊客探索福岡市及北九州市以外的地區。計畫於2026年7月7日開始，預算總額2.31億日元，預計支援77,000個住宿晚數。

日月潭「台版孤獨樹」不敵颱風斷了…慘況曝光

紐西蘭南島瓦納卡湖有一棵柳樹，號稱是「全世界最孤獨的樹」，聞名全球；日月潭同樣也有一棵水社柳，因獨自佇立於潭中，倒映潭面美景曾被分享，而有「台版孤獨樹」之稱。但「日月潭孤獨樹」不敵巴威颱風肆虐，慘遭吹斷，民眾惋惜。

出席雲林長照教學大樓進度說明會 韓國瑜：我這憔悴樣子很快用得到

為推動住宿式長照提升高齡照護量能，雲林縣府與台大雲林分院今天舉行「長照教學大樓（雲林銀光樂活園區）進度說明會」，該大樓未來將提供200床住宿式長照，打造醫療與長照整合示範基地，立法院長韓國瑜應邀到場，除表明將全力協助，也和眾多政商、醫界共同見證雲林這項長照建設重要里程碑。

基隆第2處語言治療中心揭牌…把握療育黃金期 醫療院所治療前先行介入

基隆市政府設在七堵區衛生所的「語言治療中心」今揭牌，提供學齡前語言發展遲緩兒童「先行介入」療育服務。市長謝國樑說，語言遲緩佔所有的遲緩態樣的40%以上，全市預計設立三處語言治療中心，希望能幫更多的孩子的生活邁入正常軌道。

HAPPY GO攜手亞東醫院推GO HEALTH健康平台 打造日常健康陪伴新體驗

台灣已正式邁入超高齡社會，健康照護成為許多家庭每天必須面對的生活課題。遠東集團旗下HAPPY GO與亞東醫院攜手跨界合作，推出「GO HEALTH」健康陪伴品牌，期望結合龐大的會員生態圈、數位服務與專業醫學能量，陪伴民眾從日常生活中提早關心健康並守護家人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。