近40企業家聚沙成塔 助台大雲林分院建長照教學大樓

台大醫院雲林分院將興建長照教學大樓，總經費約26.4億元，雲林分院長馬惠明今天感謝雲林近40名企業家聚沙成塔，更感謝縣府與中央、總院支持，凝聚每份力量共築高齡照護新典範。

台大醫院雲林分院今天舉行長照教學大樓進度說明暨感恩記者會，立法院長韓國瑜、國民黨立委張嘉郡與許宇甄及台灣大學副校長楊志新等人，以及雲林近40名企業家出席。眾人將象徵希望與善意的流沙注入模型，象徵中央、地方、學界、醫療體系、企業及社會各界攜手合作，凝聚每一份力量，共同完成此項攸關雲林未來的重要建設。

韓國瑜表示，雲林縣人口僅有64萬多人，但是海內外居住的雲林子弟總數加起來200萬人，且許多台商會長都是雲林人，台大醫院在雲林設立分院照顧鄉親，讓旅外雲林人無後顧之憂，現在還要興建長照教學大樓，醫院結合政府與企業界資源，讓所有人得到更妥善照顧。

韓國瑜希望眾人不分黨派為雲林付出，為長照教學大樓努力。

馬惠明指出，計畫總經費約新台幣26.4億元，包括長照教學大樓及立體停車場等整體建設；長照教學大樓未來將提供200床住宿式長照服務，並規劃日間照顧、失智照護、高齡教學研究等多元功能空間，更將整合醫療、照護、教學、研究及智慧科技功能，打造高齡照護創新平台。

馬惠明說明，此計畫獲得近40名雲林企業家捐贈已達成預定目標，總院與分院、縣府、中央攜手合作，共同打造一座整合醫療、照護、教育、研究與智慧科技的高齡照護創新平台，建立可實證、可複製、可推廣的高齡照護新模式，為資源相對不足地區打造在地老化新典範，並作為台灣長照3.0醫養整合重要示範基地。

鉅鵬企業董事長林萬宗說，身為在地企業深耕土地，每天面對機器運轉追求精準與效率，但更關心人的溫度，雲林面臨高齡化挑戰，需要妥善長照環境，當初願意站出來當發起人響應計畫，衷心希望拋磚引玉，企業資源有限但社會愛心無限。