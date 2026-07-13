快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

吃基隆廟口泡泡冰竟挖到蟑螂腳 網友譏「隱藏版配料」業者致歉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
有網友在社群平台發文，指到基隆廟口吃泡泡冰挖到蟑螂腳。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。記者邱瑞杰／翻攝
有網友在社群平台發文，指到基隆廟口吃泡泡冰挖到蟑螂腳。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。記者邱瑞杰／翻攝

社群平台Threads有人發文表示，到基隆廟口吃泡泡冰，竟然挖到蟑螂腳，「看來加料不用錢，但真的敬謝不敏。」業者今天道歉，並決定停業2天清潔消毒。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。

1名網友昨在Threads發文，並上傳兩張照片。貼文中說，吃泡泡冰本來以為最後一口是驚喜，結果挖到的是蟑螂腳。看來今天加料不用錢，但這種真的敬謝不敏。提醒大家逛夜市吃美食的同時，也記得多注意食品衛生，希望大家都別吃到「隱藏版配料」。

這名網友還說，她向業者反應後，對方拿到問題的冰馬上丟掉，她以為對方不處理，大聲說冰有蟑螂腳，當時還有客人正在點餐，業者才問要賠一杯還是退錢？她說給了也不敢吃，對方才退錢。

業者事後在貼文下留言指出，對於此次事件再次致上最深的歉意，會進行全面清潔、檢查及改善作業流程，也會加強衛生管理，避免類似情況再次發生。「謝謝您的提醒，我們會認真檢討」，並會以此次事件作為警惕，持續落實各項改善措施，並接受外界的監督，努力重新贏回大家的信任。

泡泡冰的女店員今天面對媒體記者採訪，不斷透過鏡頭跟顧客道歉並難過落淚，解釋當下並沒有不理會顧客，只是順手將顧客手上的冰品放著，「我沒有馬上倒掉，沒有毀屍滅跡，真的很對不起。」

陳姓業者說，昨天人潮多，當下可能因為太忙，未能即時關懷顧客的身體狀況，讓顧客感到不舒服，真的很抱歉。事發後檢查同一批冰品並未發現異狀，「我們錯了，就是錯了」，未來會加強衛生管理，並暫停營業2天，徹底清潔消毒。

衛生局今天也派員前往泡泡冰店稽查，測量冰品及冷凍庫溫度，並檢查尚未開封的玉米罐頭有效期限。今天發現業者有冰箱食材未包覆、垃圾桶未加蓋，不符食品良好衛生規範準則事項，已要求立即改善，完成後才可營業。

衛生局指出，今天在現場雖沒有看到蟑螂，但針對民眾反映蟑螂腳一事仍會展開行政調查，若確認違規行為屬實，可依違反「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有網友在社群平台發文，指到基隆廟口吃泡泡冰挖到蟑螂腳。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。圖／發文網友提供
有網友在社群平台發文，指到基隆廟口吃泡泡冰挖到蟑螂腳。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。圖／發文網友提供

衛生局 蟑螂

延伸閱讀

颱風假外送突停！師園鹹酥雞「461元餐點150元轉賣」 PO文意外找到苦主

好市多薯餅驚見玻璃碎片！家長煎給小孩吃嚇壞 官方預防性下架：會員可退貨

好市多薯餅驚傳混入玻璃碎片 官方回應：已預防性下架、全面抽樣檢查

巴威颱風來襲 宜蘭民宿業者被問「可包棟嗎？」傻眼：賣鬧啦

相關新聞

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

進入颱風季，巴威颱風已經遠離，11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

台灣旅客適用！福岡住宿每晚補助3000日圓 指定3大訂房網開搶

福岡縣政府推出全新住宿補貼計畫，針對外國旅客每晚提供3000日元的折扣，旨在吸引更多遊客探索福岡市及北九州市以外的地區。計畫於2026年7月7日開始，預算總額2.31億日元，預計支援77,000個住宿晚數。

日月潭「台版孤獨樹」不敵颱風斷了…慘況曝光

紐西蘭南島瓦納卡湖有一棵柳樹，號稱是「全世界最孤獨的樹」，聞名全球；日月潭同樣也有一棵水社柳，因獨自佇立於潭中，倒映潭面美景曾被分享，而有「台版孤獨樹」之稱。但「日月潭孤獨樹」不敵巴威颱風肆虐，慘遭吹斷，民眾惋惜。

37歲男「內臟全長反」 切肺部腫瘤2小時的刀開了5小時

1名37歲男子因持續咳嗽與胸悶就醫。醫師發現他的左下肺有約2公分大的腫瘤，切片後確認是扁平細胞癌。胸腔外科醫師為他做胸腔鏡微創手術，因他有特殊體質，內臟位置跟一般人相反，挑戰也特別大。平常僅約需2小時即可完成，故手術難度大幅提升，最後花了約5小時才順利把腫瘤切除且第3天即移除胸管，第4天出院，復原速度與一般病人相同，目前持續在門診追蹤治療。

無視健檢紅字3年…男腹瀉就醫已大腸癌4期 曝裝人工肛門血淚抗癌史

身體無痛、肉眼看不見血便，健檢的糞便潛血紅字「只是痔瘡」？旅日作家魚漿夫婦在臉書粉專分享X平台（前推特）一名日本網友的血淚抗癌歷程。

國旅太貴？台北到花蓮聯票最低258元 網大推：省錢又輕鬆

台北至花蓮的聯運票優惠方案引發熱議，單程僅需279元，吸引廣大網友討論。此方案結合客運與台鐵，適合學生及個人旅客，但對於帶小孩者則可能不便。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。