吃基隆廟口泡泡冰竟挖到蟑螂腳 網友譏「隱藏版配料」業者致歉

社群平台Threads有人發文表示，到基隆廟口吃泡泡冰，竟然挖到蟑螂腳，「看來加料不用錢，但真的敬謝不敏。」業者今天道歉，並決定停業2天清潔消毒。衛生局也派員稽查，要求改善缺失才可營業。

1名網友昨在Threads發文，並上傳兩張照片。貼文中說，吃泡泡冰本來以為最後一口是驚喜，結果挖到的是蟑螂腳。看來今天加料不用錢，但這種真的敬謝不敏。提醒大家逛夜市吃美食的同時，也記得多注意食品衛生，希望大家都別吃到「隱藏版配料」。

這名網友還說，她向業者反應後，對方拿到問題的冰馬上丟掉，她以為對方不處理，大聲說冰有蟑螂腳，當時還有客人正在點餐，業者才問要賠一杯還是退錢？她說給了也不敢吃，對方才退錢。

業者事後在貼文下留言指出，對於此次事件再次致上最深的歉意，會進行全面清潔、檢查及改善作業流程，也會加強衛生管理，避免類似情況再次發生。「謝謝您的提醒，我們會認真檢討」，並會以此次事件作為警惕，持續落實各項改善措施，並接受外界的監督，努力重新贏回大家的信任。

泡泡冰的女店員今天面對媒體記者採訪，不斷透過鏡頭跟顧客道歉並難過落淚，解釋當下並沒有不理會顧客，只是順手將顧客手上的冰品放著，「我沒有馬上倒掉，沒有毀屍滅跡，真的很對不起。」

陳姓業者說，昨天人潮多，當下可能因為太忙，未能即時關懷顧客的身體狀況，讓顧客感到不舒服，真的很抱歉。事發後檢查同一批冰品並未發現異狀，「我們錯了，就是錯了」，未來會加強衛生管理，並暫停營業2天，徹底清潔消毒。

衛生局今天也派員前往泡泡冰店稽查，測量冰品及冷凍庫溫度，並檢查尚未開封的玉米罐頭有效期限。今天發現業者有冰箱食材未包覆、垃圾桶未加蓋，不符食品良好衛生規範準則事項，已要求立即改善，完成後才可營業。

衛生局指出，今天在現場雖沒有看到蟑螂，但針對民眾反映蟑螂腳一事仍會展開行政調查，若確認違規行為屬實，可依違反「食品安全衛生管理法」規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。