【好日預告】《永續好日子3.0》闖關集點抽好禮！65吋電視、吸塵器等人氣家電免費抽

極端氣候、物價波動、能源轉型、科技快速發展，接連衝擊日常生活。昨天的習以為常，明天可能就因一場暴雨、一波熱浪，甚至一項新技術而產生改變。面對充滿不確定的未來，由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，2026年7月18、19日在松山文創園區登場，一起練習抵禦變動的韌能力。

暑假還不知道要帶孩子去哪裡放電？不妨到台北松山文創園區，來一場兼具環保又好玩的好日體驗，還有機會把多項好禮帶回家。

第三屆《永續好日子》除了主題策展、共好聚落、沙龍舞台、親子共學導覽之外，今年推出「永續搜查線」闖關集點活動，邀請大小朋友化身永續偵探，在探索展區的過程中完成任務、累積點數，就有機會抽奇美65型電視、伊萊克斯清淨除濕機、無線吸塵器等大獎，快揪親朋好友來松菸，一試手氣、體驗永續。

闖關集點抽大獎 65吋電視、吸塵器等你帶回家

民眾在活動現場加入udn LINE官方好友，即可線上領取大會電子集點卡。今年設計兩大闖關任務，在展場中任選5個永續任務站攤位關卡完成體驗，即可獲得5點，隨後前往大會特別策劃的「永續行動認領區」完成指定任務，就能獲得最後1點。集滿6點後，就能獲得一次抽獎機會；需注意的是，單一LINE帳號限參加一次。

今年大會闖關抽獎獎項持續升級，除奇美 65 型多媒體液晶顯示器、伊萊克斯極適家居 700 清淨除濕機、極適家居 600 無線吸塵器等兼具實用與節能概念的人氣家電大獎外，也進一步結合「好日選物」精神，精選更多能回到日常、實踐永續生活的商品。

包括恆隆行 restyle2050 精選循環商品 Honeywell 空氣清淨機、Oral-B 電動牙刷，以及美國 Stasher 矽膠密封袋等；透過嚴選與檢測，讓功能完好的商品延續使用價值，也讓永續選擇更自然地走進日常。

此外，獎項也涵蓋配客嘉 ReChoose 囍洗沐手露、ReChoose 植萃酵素洗碗精、ReTissue 在乎衛生紙、福來朗森寧 PMD 天然防蚊液、雄獅文具動物造型椅與文具組，以及 AROMASE 頭皮淨化液等生活好物，從清潔、收納、文具用品到日常照護，邀請民眾在參與闖關活動的同時，把更友善環境的選擇一起帶回家。

第三屆《永續好日子》的「永續搜查線」闖關集點活動，設計兩大闖關任務，完成六關任務，即可參加線上抽獎（圖為第二屆《永續好日子》活動照）。圖／聯合線上提供

大小朋友跟著「韌性4超人」 展開永續搜查任務

第一大闖關任務在「共好聚落」攤位區，今年包括7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台、蝦皮購物、全家便利商店、萬家福.樂家康、裕隆集團、聯合利華、靠得住、淨毒五郎、富邦金控共9個企業攤位，任選5個攤位關卡完成體驗，可獲得5點。

第二大闖關任務位於3號倉庫出口處的「永續行動認領區」，今年從「環境生態」、「永續生活」與「共融社會」三大面向出發，設計許多生活化情境，引導大眾在逛展時一步步看見問題、理解影響，民眾最後可在「永續行動認領區」完成指定任務，就能順利獲得1點。

第三屆《永續好日子》的「永續搜查線」闖關集點活動，設計兩大闖關任務，完成六關任務，即可參加線上抽獎（圖為第二屆《永續好日子》活動照）。圖／聯合線上提供

為讓大小朋友化身真正的永續偵探，第三屆《永續好日子》策展團隊首度推出全新IP角色「韌性4超人」，化身為具有觀察力的「瞳瞳偵探」、判斷力的「判判軍師」、擁有修復力的「阿補博士」及超強選擇力的「小擇隊長」，陪伴大眾闖關，讓民眾在好玩的尋寶過程中，逐步累積面對未來變動的韌性。

第三屆《永續好日子》策展團隊首度推出全新IP角色「韌性4超人」，陪伴大眾闖關。圖／聯合線上提供

今年暑假相約在松菸 把改變帶回日常生活

永續不單純是艱深的理論，也是每個人都能參與的生活選擇。透過闖關、體驗與互動，希望讓更多民眾在輕鬆有趣的過程中認識永續議題，將這些行動帶回家庭與生活。

2026年7月18日、19日，第三屆《永續好日子》將於松山文創園區2號、3號倉庫登場，全場免費入場，由於每日獎項數量有限，建議提早到場參與，有機會把人氣家電與永續好禮帶回家，相關資訊可密切鎖定《永續好日子 COUNT ME IN！》官方網站，掌握最新動態。