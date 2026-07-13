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37歲男「內臟全長反」 切肺部腫瘤2小時的刀開了5小時

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔內科主任張哲嘉、胸腔外科醫師楊子毅和麻醉科醫師魯成旭（由左至右）。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔內科主任張哲嘉、胸腔外科醫師楊子毅和麻醉科醫師魯成旭（由左至右）。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名37歲男子因持續咳嗽與胸悶就醫。醫師發現他的左下肺有約2公分大的腫瘤，切片後確認是扁平細胞癌。胸腔外科醫師為他做胸腔鏡微創手術，因他有特殊體質，內臟位置跟一般人相反，挑戰也特別大。平常僅約需2小時即可完成，故手術難度大幅提升，最後花了約5小時才順利把腫瘤切除且第3天即移除胸管，第4天出院，復原速度與一般病人相同，目前持續在門診追蹤治療。

據了解，患者從小就知道自己的身體構造和一般人不同，仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔內科主任張哲嘉為他電腦斷層檢查後發現腫瘤，由於影像檢查結果並沒有淋巴及遠端轉移，所以建議手術為一線治療方式。因為是早期肺癌，如果可用手術切除是最佳的治療方式，因此將患者轉診至胸腔外科醫師楊子毅。

楊子毅說，因為所有解剖構造幾乎呈現「鏡像反轉」，平時熟悉的肺葉方向、血管走向與支氣管位置都完全顛倒，手術時無法依靠慣性操作，必須重新辨識每一個解剖結構。雖然這是相對罕見且困難的病例，但他相信以院內醫療團隊可以順利完成。由於考量患者年輕及術後恢復需求，最終決定採用微創胸腔鏡方式切除左下肺葉及廓清淋巴結。

麻醉醫師在麻醉時也面對挑戰，醫師魯成旭說，一般的麻醉在這類病人身上並沒有太大的困難，但因為在肺部手術中需要讓病人單肺呼吸，所以麻醉氣管內管需要放在特別的位置，而這類病人的氣管分布與一般人左右相反，因此如何達到好的單肺呼吸讓外科醫師手術，是身為麻醉醫師的一大挑戰。

胸腔外科主任廖啟耀說，隨著微創手術的發展、電腦斷層影像及精準醫療技術持續進步，即使是合併罕見先天異常的複雜亦能透過完整團隊合作提供安全且高品質的醫療照護，讓患者能享有等同於醫學中心的治療。

腫瘤 手術 肺部 細胞

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