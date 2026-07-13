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遭疑開閘排廢 水利署：例行防汛、非污染源查處機關
媒體報導水利署第六河川分署刻意打開淤塞，使廢水排入曾文溪。第六河川分署說明，為降低颱風期間淹水風險，自6日早上8時起保持水門開啟至今天，屬例行防汛措施，無其他考量；污染源查處屬環保主管機關權責，分署尊重且全力配合調查。
水利署第六河川分署今天透過新聞稿，針對媒體報導指稱第六河川分署刻意打開淤塞，使廢水排入曾文溪一事，作出上述回應。
第六河川分署表示，各項防洪閘門操作均依水門標準作業程序辦理。巴威颱風威力強大，第六河川分署以防洪安全及排水需求為唯一考量，無針對特定水體進行特殊處置的可能。水門平常也多保持開啟，保持水路暢通，若預防外水太高、海水倒灌，才會關閉水門。
針對媒體報導提及排水顏色異常、水生生物死亡及水質快篩結果等情形，第六河川分署說明，相關水質監測、污染源查處及責任釐清，依法均屬環保主管機關權責，第六河川分署尊重且全力配合調查。
水利署強調，河川及排水設施管理的首要任務，在於維護排洪功能及保障民眾生命財產安全。對於外界關注的排水及環境議題，後續仍應由權責機關依法調查，釐清來源並研擬改善措施；第六河川分署也將持續配合相關機關，共同維護河川環境及公共安全。
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