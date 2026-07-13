遭疑開閘排廢 水利署：例行防汛、非污染源查處機關

1名37歲男子因持續咳嗽與胸悶就醫。醫師發現他的左下肺有約2公分大的腫瘤，切片後確認是扁平細胞癌。胸腔外科醫師為他做胸腔鏡微創手術，因他有特殊體質，內臟位置跟一般人相反，挑戰也特別大。平常僅約需2小時即可完成，故手術難度大幅提升，最後花了約5小時才順利把腫瘤切除且第3天即移除胸管，第4天出院，復原速度與一般病人相同，目前持續在門診追蹤治療。

2026-07-13 14:05