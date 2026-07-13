快訊

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

遭疑開閘排廢 水利署：例行防汛、非污染源查處機關

中央社／ 台北13日電

媒體報導水利署第六河川分署刻意打開淤塞，使廢水排入曾文溪。第六河川分署說明，為降低颱風期間淹水風險，自6日早上8時起保持水門開啟至今天，屬例行防汛措施，無其他考量；污染源查處屬環保主管機關權責，分署尊重且全力配合調查。

水利署第六河川分署今天透過新聞稿，針對媒體報導指稱第六河川分署刻意打開淤塞，使廢水排入曾文溪一事，作出上述回應。

第六河川分署表示，各項防洪閘門操作均依水門標準作業程序辦理。巴威颱風威力強大，第六河川分署以防洪安全及排水需求為唯一考量，無針對特定水體進行特殊處置的可能。水門平常也多保持開啟，保持水路暢通，若預防外水太高、海水倒灌，才會關閉水門。

針對媒體報導提及排水顏色異常、水生生物死亡及水質快篩結果等情形，第六河川分署說明，相關水質監測、污染源查處及責任釐清，依法均屬環保主管機關權責，第六河川分署尊重且全力配合調查。

水利署強調，河川及排水設施管理的首要任務，在於維護排洪功能及保障民眾生命財產安全。對於外界關注的排水及環境議題，後續仍應由權責機關依法調查，釐清來源並研擬改善措施；第六河川分署也將持續配合相關機關，共同維護河川環境及公共安全。

水利署 巴威颱風

延伸閱讀

颱風致原水濁度飆升 經部啟動應變機制全台正常供水

巴威豪雨灌石門水庫 時隔618天再啟動溢洪道放水

巴威遠離…萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 居民可返家但須隨時撤離

新竹縣長楊文科視察尖石、內灣災況 縣府宣布山區5校明停班停課

相關新聞

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

進入颱風季，巴威颱風已經遠離，11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

台灣旅客適用！福岡住宿每晚補助3000日圓 指定3大訂房網開搶

福岡縣政府推出全新住宿補貼計畫，針對外國旅客每晚提供3000日元的折扣，旨在吸引更多遊客探索福岡市及北九州市以外的地區。計畫於2026年7月7日開始，預算總額2.31億日元，預計支援77,000個住宿晚數。

日月潭「台版孤獨樹」不敵颱風斷了…慘況曝光

紐西蘭南島瓦納卡湖有一棵柳樹，號稱是「全世界最孤獨的樹」，聞名全球；日月潭同樣也有一棵水社柳，因獨自佇立於潭中，倒映潭面美景曾被分享，而有「台版孤獨樹」之稱。但「日月潭孤獨樹」不敵巴威颱風肆虐，慘遭吹斷，民眾惋惜。

37歲男「內臟全長反」 切肺部腫瘤2小時的刀開了5小時

1名37歲男子因持續咳嗽與胸悶就醫。醫師發現他的左下肺有約2公分大的腫瘤，切片後確認是扁平細胞癌。胸腔外科醫師為他做胸腔鏡微創手術，因他有特殊體質，內臟位置跟一般人相反，挑戰也特別大。平常僅約需2小時即可完成，故手術難度大幅提升，最後花了約5小時才順利把腫瘤切除且第3天即移除胸管，第4天出院，復原速度與一般病人相同，目前持續在門診追蹤治療。

無視健檢紅字3年…男腹瀉就醫已大腸癌4期 曝裝人工肛門血淚抗癌史

身體無痛、肉眼看不見血便，健檢的糞便潛血紅字「只是痔瘡」？旅日作家魚漿夫婦在臉書粉專分享X平台（前推特）一名日本網友的血淚抗癌歷程。

國旅太貴？台北到花蓮聯票最低258元 網大推：省錢又輕鬆

台北至花蓮的聯運票優惠方案引發熱議，單程僅需279元，吸引廣大網友討論。此方案結合客運與台鐵，適合學生及個人旅客，但對於帶小孩者則可能不便。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。