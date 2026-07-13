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【好日預告】免費入場！《永續好日子3.0》精選4部紀錄片 看見台灣土地與生命故事、和導演映後面對面

聯合新聞網／ 文／張世杰
第三屆《永續好日子》持續推出「好日電影院」，精選4部台灣紀錄片，透過影像帶領觀眾走進真實的人物與生活現場，且每場皆安排映後座談。圖／聯合線上提供
第三屆《永續好日子》持續推出「好日電影院」，精選4部台灣紀錄片，透過影像帶領觀眾走進真實的人物與生活現場，且每場皆安排映後座談。圖／聯合線上提供

極端氣候、物價波動、能源轉型、科技快速發展，接連衝擊日常生活。昨天的習以為常，明天可能就因一場暴雨、一波熱浪，甚至一項新技術而產生改變。面對充滿不確定的未來，由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，2026年7月18、19日在松山文創園區登場，一起練習抵禦變動的韌能力。

永續不一定從艱深理論開始，也能透過影像與對話產生共鳴。

第三屆《永續好日子》持續推出「好日電影院」，精選4部台灣紀錄片，透過影像帶領觀眾走進真實的人物與生活現場。從都市原住民青年尋找文化認同，到海洋生態面臨的挑戰；從警犬與領犬員建立的深厚情感，到離島女性數十年來與土地共生的生活智慧，每一部作品都以不同視角，記錄這片土地上的真實故事。

除了電影放映外，每場皆安排映後座談，聆聽鏡頭背後的觀察與思考，全場次皆免費入場，並已開放報名，詳細資訊鎖定《永續好日子 COUNT ME IN！》官方網站，留一段時間給一個故事，也留一個重新認識這片土地的機會。

「好日電影院」活動報名

文章目錄

1.【好日電影院】《遠離祖靈的孩子》／導演 黃開璟、監製 陳智漢

●播映&映後QA：7/18（六）11:00

●播映地點：松山文創園區3號倉庫 大舞台

這部紀錄片以都市原住民青少年劉力臣與蘇靜雯的拳擊人生為主軸，描繪他們在熱血與迷惘之間的掙扎。力臣從全國冠軍跌入低潮，靜雯在期待與壓力中尋找方向。導演歷時五年紀錄他們從拳擊場走向人生轉折，展現都市原住民青少年面對文化斷裂與自我認同的追尋。

紀錄片《遠離祖靈的孩子》獲2022新北市紀錄片獎「優選影片」，並入選溫哥華國際影展。
紀錄片《遠離祖靈的孩子》獲2022新北市紀錄片獎「優選影片」，並入選溫哥華國際影展。

2.【好日電影院】《無聲吶喊》／製作人 李世明（明哥）

●播映&映後QA：7/18（六）15:00

●播映地點：松山文創園區3號倉庫 大舞台

海洋正在改變，卻無法開口說話。《無聲吶喊》透過跨越二十年的珍貴海底影像，記錄台灣海域珊瑚礁、生態棲地與海洋環境的變遷。從珊瑚白化到生態衝擊，影片真實呈現海洋面臨的危機，也引導觀眾重新思考人與海洋的關係。這不僅是一部海洋紀錄片，更是海洋守護者多年觀察與記錄的成果。當海洋無法發聲，讓我們一起聽見這場來自海底的無聲吶喊。

紀錄片《無聲吶喊》記錄臺灣海洋環境的變遷，呼籲大眾積極推廣海洋環境保護。
紀錄片《無聲吶喊》記錄臺灣海洋環境的變遷，呼籲大眾積極推廣海洋環境保護。

3.【好日電影院】《八歲K9》 ／導演 張緯誌、監製 孔繁芸

●播映&映後QA：7/19（日）11:00

●播映地點：松山文創園區3號倉庫 大舞台

牠們是警犬，也是夥伴；牠們守護社會，卻很少被看見。《八歲K9》歷時多年拍攝，記錄台灣警犬從訓練、執勤到退役的生命歷程，以及領犬員與警犬之間深厚而真摯的情感連結。影片以警犬福星的故事為主軸，帶領觀眾走進警犬隊的日常，看見牠們如何透過專業訓練協助搜救、緝毒與維護公共安全，也看見每一次任務背後，人與動物之間建立的信任與默契。當警犬終將面臨退役與老去，《八歲K9》不只是關於工作犬的紀錄，更是一部關於陪伴、責任與生命價值的動人作品。

紀錄片《八歲K9》是一部台灣少數以警犬為主角的紀錄長片，獲2018年新北市紀錄片獎「優選影片」。
紀錄片《八歲K9》是一部台灣少數以警犬為主角的紀錄長片，獲2018年新北市紀錄片獎「優選影片」。

4.【好日電影院】《花之島》／導演 陳蔚慈

●播映&映後QA：7/19（日）15:00

●播映地點：松山文創園區3號倉庫 大舞台

花嶼，澎湖最西端的偏遠離島，全島不到百人居住。男性出海捕魚，女性採集持家，各司其職在島嶼上生活著。以男性為主導的漁村島嶼裡，數十年來往返潮間帶的婦女春枝，及島上經營雜貨店多年的老闆娘阿美，在島嶼無常與日常之間，持續承載著島嶼的變遷。以日常鏡頭凝視女性的勞動，呈現台灣島嶼邊陲的性別勞動韌性與力量。

紀錄片《花之島》獲第47屆「金穗獎最佳紀錄片」入圍肯定，也入圍第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）的「台灣競賽」與「再見真實獎」。
紀錄片《花之島》獲第47屆「金穗獎最佳紀錄片」入圍肯定，也入圍第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）的「台灣競賽」與「再見真實獎」。

【活動訊息】

第三屆永續好日子 算我一份子 ！

日期：2026.7.18（六）-7.19（日）11:00-18:00（免費入場）

地點：松山文創園區2號、3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

【指導單位】臺北市政府教育局

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、倡議家

【策略合作】7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台、蝦皮購物、全家便利商店、萬家福、樂家康

【共同響應】裕隆集團、富蘭克林、台泥企業團、聯合利華、Kotex靠得住、淨毒五郎、富邦金控、國立臺灣科技大學、臺中市政府觀光旅遊局、寶島眼鏡、鞋全家福、台新新光金控、舒適牌、日月光、聯華電子、國泰飯店觀光事業

【活動支持】恆隆行restyle2050、伊萊克斯、奇美電視、福來朗、配客嘉、雄獅文具、艾瑪絲

【共好夥伴】一粒麥子基金會、人安基金會、小家電維修所、臺灣山林復育協會、山間縫紉坊、門諾基金會、靖娟兒童安全文教基金會、寶島淨鄉團、超越遊戲、牙驛通、台灣動物社會研究會、小獸書屋、台灣偵搜犬協會TDDA

【官方網站】永續好日子 COUNT ME IN！

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