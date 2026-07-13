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不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

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不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
海神颱風上午生成。圖／擷自中央氣象署網站
海神颱風上午生成。圖／擷自中央氣象署網站

進入颱風季，巴威颱風已經遠離，11號颱風海神今早生成，中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，海神颱風未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展中，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

鄭傑仁指出，巴威颱風已經遠離，目前在中國華北，未來會往東北移動出去，對台灣天氣沒有太大影響，不過台灣位於高低壓邊緣地帶，水氣偏多，今明兩天午後局部大雷雨明顯。

鄭傑仁說，菲律賓東邊低壓擾動今日上午8時增強為海神颱風，海神上午8時位於鵝鑾鼻東南東方2100公里海面上，未來預估路徑偏北到北北西移動，由於環境條件不適合颱風發展，海神北上過程強度會減弱，短期內與台灣天氣無關。

此外，南海有另一個低壓擾動發展，未來預估偏北北西進入中國沿海、華南一帶，鄭傑仁表示，路徑不直接影響台灣，但可能會帶來水氣，午後雷雨較明顯。

最近天氣，鄭傑仁指出，台灣附近為高壓和低壓邊緣，環境偏南風到南南東風，帶來較多水氣，清晨桃園降雨明顯，下午慢慢消散，今天陸地偶有對流發展，不定時會有降雨，南部、台東留意午後大雷雨，尤其南台東、恆春半島有局部較大雨勢，中部以北午後大雷雨比較明顯，其他山區也有局部大雨。

鄭傑仁指出，明天環境為偏南風，水氣仍多，午後北部有局部大雨或豪雨，其他山區也有局部大雨，南部、台東不定時有陣雨或雷雨。周三至周六高壓往南延伸，風場偏西南風，南部不定時有降雨，中部清晨、上午有零星降雨，其他地區多雲到晴但午後有局部雷陣雨，西部山區午後有局部大雨，北部周三午後也有大雨，後續北部降雨趨緩，以山區大雨為主。

到了周日高壓勢力調整，環境偏南風，鄭傑仁指出，南部迎風面地區偶有不定時陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後西部山區有局部大雨，天氣稍穩定，不過午後雷雨區域較廣。

溫度方面，鄭傑仁說，今天、明天偏南風影響下，不降雨時較悶熱，高溫約31到35度，內陸地區有36度或以上高溫，中部內陸、大台北盆地、花東縱谷溫度偏高；周三至周六偏西南風，內陸溫度感受高，台東周三、周四有焚風發生機率，可能有局部36度或以上高溫；至於周日吹南風，各地感受悶熱，普遍高溫約30到34度，局部地區溫度更高。

至於台北市內湖區昨日下午測得39度高溫，鄭傑仁指出，台北內湖昨高溫偏高，與測站局部效應、周遭特性有關，今天中部內陸地區溫度較高，台北盆地高溫也偏高，是否會出現極端高溫，也會觀察。至於周二之前適逢年度大潮，低窪和沿海地區要留意漲潮等影響。

此外，對媒體詢問台北市7月9日晚間拍板7月10日停班停課，因白天無風無雨引發濫放颱風假疑慮，鄭傑仁指出，7月9日氣象署發布颱風警報後，陸續提供各縣市風雨預報，當天傍晚也與各縣市政府視訊連線，提供最新風力和降雨預報，提供停班停課參考，後續北市和氣象團隊的決策過程，氣象署予以尊重。

未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 颱風 巴威颱風

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