台灣旅客適用！福岡住宿每晚補助3000日圓 指定3大訂房網開搶

日本福岡縣政府於7月7日宣布了「Go！Fukuoka」住宿補貼計畫，旨在吸引更多入境遊客探索福岡市和北九州市以外的地區。

此次計劃特別針對透過海外旅遊網站預訂住宿的外國遊客，包括台灣人在內，提供每人每晚3000日圓（約新台幣592元）的住宿折扣。

優惠細節：

適用對象：透過海外旅遊網站預訂福岡縣境內（不包括福岡市和北九州市）住宿的外國遊客。 補貼金額：每人每晚3000日圓。 適用期間：2026年7月7日至2027年2月28日。 預算總額：2.31億日圓，預計可補助77,000晚住宿。

此活動針對入住福岡市和北九州市以外地區的旅客，透過指定海外訂房網站（Expedia、Agoda、Trip.com）預約，即可享每人每晚3,000日圓的住宿折扣優惠，連續住宿亦可逐晚計算。

這是福岡縣首次針對訪日旅客推出的住宿補助措施，預算總額約為2億3,100萬日圓，預計可支援約7萬7千人次。福岡縣政府建議旅客在出發前確認折扣狀況，以免錯過優惠。

根據日本經濟新聞報導，目前福岡縣內訪日旅客的住宿地點有約82%集中於福岡市，而北九州市則佔約9%。為了分散旅客流量並提升縣內其他地區的知名度，尤其是在歐美澳等市場，福岡縣政府希望透過此活動吸引旅客前往縣內的溫泉區和小城。

旅客只需經由指定的海外訂房網站預訂符合資格的住宿設施，折扣將在預約時直接反映，無需抵達後另行申請。需要注意的是，住宿必須位於福岡市及北九州市以外地區。

三個指定網站的折扣上線日期：

Agoda：2026年7月7日開始 Trip.com：2026年7月15日開始 Expedia：預計2026年7月下旬上線

福岡縣政府提醒旅客，官方指定的訂房網站僅有Expedia、Agoda和Trip.com，其他平台如Booking.com和Hotels.com不在此次住宿補助計劃之列。

同時福岡縣也將開始補貼「Yoka Bus」的使用費用，這是一條專為入境遊客設計的縣內觀光巴士線，旨在促進跨區域旅遊需求。