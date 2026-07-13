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起薪4萬4300元！農業部農田水利招274人 福利參考公務員

中央社／ 台北13日電
農田水利事業人員招募灌溉工程、灌溉管理及綜合行政類科274人，8月29日在台北市、台中市、高雄市及花蓮縣考區甄試，起薪新台幣4萬4300元，福利參考公務員，7月15日截止報名。圖／聯合報系資料照
農田水利事業人員招募灌溉工程、灌溉管理及綜合行政類科274人，8月29日在台北市、台中市、高雄市及花蓮縣考區甄試，起薪新台幣4萬4300元，福利參考公務員，7月15日截止報名。圖／聯合報系資料照

農田水利事業人員招募灌溉工程、灌溉管理及綜合行政類科274人，8月29日在台北市、台中市、高雄市及花蓮縣考區甄試，起薪新台幣4萬4300元，福利參考公務員，7月15日截止報名。

根據農業部農田水利署發布新聞稿，錄取者須於原進用管理處任職滿6年（含試用期間）後，才可商調到其他管理處服務，有意報考民眾可於財團法人農田水利人力發展中心「115年灌溉管理組織新進農田水利事業人員甄試」專區（https://exam.isdi.org.tw/）報名。

農水署說，進用人員雖非公務人員身分，但薪資及福利制度參考公務員相關規定規劃，近幾年起薪逐步調升，今年高於往年，年終獎金固定1.5個月，按年考核晉級及給予考績獎金。

農水署副署長陳衍源表示，農水署每2年招考1次，錄取者分發到全台灣17個管理處。

農水署說，農田水利事業核心工作為服務農民，提供優質灌溉排水服務，各類人員主要工作為巡查及維護灌排圳路功能、配合灌溉時間輪值與辦理一般行政事務等工作。

公務員 農業部 台中市

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