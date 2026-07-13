日月潭「台版孤獨樹」不敵颱風斷了…慘況曝光

紐西蘭南島瓦納卡湖有一棵柳樹，號稱是「全世界最孤獨的樹」，聞名全球；日月潭同樣也有一棵水社柳，因獨自佇立於潭中，倒映潭面美景曾被分享，而有「台版孤獨樹」之稱。但「日月潭孤獨樹」不敵巴威颱風肆虐，慘遭吹斷，民眾惋惜。

「全世界最孤獨的樹」是一棵長在紐西蘭南島瓦納卡湖（Lake Wānaka）的柳樹，由於它隻身影單的生長在冰冷的水中，而其蕭瑟靜謐倒映在湖面上的景致，被攝影師 Dennis Radermacher拍下獲獎後爆紅，成為全球知名的絕美打卡地標。

而「日月潭孤獨樹」是在日月潭大飯店後方的一棵水社柳，它在日月潭逢大旱時是「沙洲孤樹」；當水量豐沛時，獨自佇立於潭中的倒映景致更是迷人，由於從環潭自行車道上就能欣賞，多次被網友拍攝分享，甚至被稱為「台版最孤獨的樹」。

只不過，當地鄉民今行經發現「日月潭孤獨樹」竟然斷掉了，該民眾表示，這棵「孤獨樹」是這一段自行車道最有特色的，沒想到，竟然不敵巴威颱風肆虐，枝葉硬生生被吹斷，現在看起來僅剩乾枯枝幹，有些惋惜，得等它再生新綠枝枒。

日月潭環潭自行車道旁的「孤獨樹」不敵巴威颱風肆虐，慘遭吹斷，民眾惋惜。圖／民眾提供

日月潭環潭自行車道旁有棵水社柳，因獨自佇立於潭中，倒映潭面美景曾被分享，而有「台版孤獨樹」之稱。圖／民眾提供