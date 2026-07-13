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颱風後菜價貴桑桑！油菜根別丟 內行靠空寶特瓶「無限加菜」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在IG上發布一支「不需再買小松菜」的影片爆紅。 示意圖／Pakutaso
日本網友在IG上發布一支「不需再買小松菜」的影片爆紅。 示意圖／Pakutaso

每到夏季颱風前後或連日豪雨，走進市場買把青菜，都讓人荷包大失血。根據日媒「nlab」報導，近期網友@ryuya.lifestyle在IG上發了一支教人「不需再買小松菜」的影片爆紅，短短時間內就吸引超過120萬次觀看，讓許多網友直呼太實用。

原PO上傳的短影音，開頭就霸氣宣告：「請大家別再買小松菜了！只要放著，它就會無限生長。」方法非常簡單，只要將平常切下準備丟棄的小松菜「根部」保留下來，接著把喝完的空寶特瓶剪開當作容器，裝入適量的水，再把小松菜根部泡進水裡即可。影片中提到，只要靜置一個星期，原本光禿禿的根部，竟奇蹟般地從中心長出翠綠的新葉。

除了簡單的水培法，片中也強烈建議將發芽的小松菜移到土壤裡。只要把長出新葉的根部放入小盆栽，用湯匙在周圍覆蓋泥土，不但能降低根部泡水腐爛的機率，生長狀況也會更穩定。這項妙招曝光後，立刻引起熱烈討論與超過5000人按讚。許多試過的網友紛紛在留言區分享戰果：「超強！我家現在也是無限小松菜狀態」、「移到土裡後長得超級快，甚至還開花了」、「長大後葉子可能會變硬，拿來炸天婦羅應該很好吃」，不過也有網友打趣地說：「每天仔細照顧看它長大，產生感情後可能會捨不得吃掉吧！」

「小松菜」也稱作「日本油菜」，在台灣的各大超市賣場也常見到。這樣看著蔬菜一天天長大的過程，正好也非常適合與家中孩子一起觀察照顧，當作生活中的自然觀察實驗。

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