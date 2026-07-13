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F:F:F台芬文化節吸逾5萬人次！林昶佐、美秀集團開唱 芬蘭民眾：超愛珍奶

中央社／ 台北13日電
第2屆F:F:F台芬文化節日前在芬蘭落幕，音樂演出以台灣原住民族音樂為創作核心的TAIWANIA打頭陣，駐芬蘭代表林昶佐（左）也驚喜登場。圖／文總提供（中央社）
第2屆F:F:F台芬文化節日前在芬蘭落幕，音樂演出以台灣原住民族音樂為創作核心的TAIWANIA打頭陣，駐芬蘭代表林昶佐（左）也驚喜登場。圖／文總提供（中央社）

第2屆F:F:F台芬文化節日前在芬蘭落幕，除有駐芬蘭代表林昶佐及美秀集團、百合花等音樂人開唱，還有芬蘭第一個台灣主題市集；文總統計，現場湧入逾5萬人次參與台芬盛宴。

響應「台灣文化在歐洲2026」活動，由外交部、原住民族委員會指導、中華文化總會主辦的F:F:F-Formosa : Finland : Fest.台芬文化節，11日於芬蘭赫爾辛基納林卡廣場（NARINKKATORI）登場，吸引許多芬蘭民眾參與，芬蘭知名KOL（關鍵意見領袖）也到現場品嚐台灣美食，並大讚：「超喜歡珍珠奶茶。」

文總副秘書長黃竫蕙透過新聞稿表示，第2屆F:F:F台芬文化節帶來台灣引以為傲的文化、美食與音樂，要跟芬蘭交朋友；市集開張前已有許多民眾聚集現場，迫不及待迎接活動開始，尤其以FORMOSANIGHTS攤位的鹹酥雞最受歡迎，開賣1小時就幾乎完售，可見台灣美食魅力無國界。

黃竫蕙表示，除了美食，音樂演出也是F:F:F台芬文化節重頭戲，現場許多芬蘭民眾雖然語言不同，但依舊沉浸在台灣音樂裡，跟著搖擺、哼唱，感受到音樂真的可以跨越國界、跨越語言帶給大家感動。

音樂演出由以台灣原住民族音樂為創作核心的TAIWANIA打頭陣，第一首歌曲就帶來台灣經典民謠「丟丟銅仔」，跟芬蘭民眾介紹台灣傳統音樂；林昶佐接著驚喜登場，與TAIWANIA同台飆歌，帶來多首閃靈經典曲目。

音樂演出接續由Shiraz Lane、百合花、美秀集團、汝妮Dungi Sapor及Jussi 69輪番登台演出，Jussi 69是全球最知名芬蘭搖滾巨星之一，他帶來多首曲目，也特別在台上感謝台灣及芬蘭，演出當天是他的生日，他還邀請台下民眾一起慶生。

第2屆F:F:F台芬文化節日前在芬蘭落幕，活動中包含多種台灣夜市常見的遊戲體驗，讓芬蘭民眾躍躍欲試。圖／文總提供（中央社）
第2屆F:F:F台芬文化節日前在芬蘭落幕，活動中包含多種台灣夜市常見的遊戲體驗，讓芬蘭民眾躍躍欲試。圖／文總提供（中央社）

第2屆F:F:F台芬文化節於芬蘭時間11日舉行，其中包含芬蘭第一個台灣主題市集，吸引許多芬蘭民眾前來體驗珍珠奶茶。圖／文總提供（中央社）
第2屆F:F:F台芬文化節於芬蘭時間11日舉行，其中包含芬蘭第一個台灣主題市集，吸引許多芬蘭民眾前來體驗珍珠奶茶。圖／文總提供（中央社）

芬蘭 林昶佐 外交部

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