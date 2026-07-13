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蘋果芬普寧標準放寬6倍？食藥署：依科學評估訂定、非為台美貿易

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm。記者曾吉松／攝影
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm。記者曾吉松／攝影

近日網路流傳政府「放寬174項農藥殘留容許量」、「毒蘋果來了」等說法，引發民眾對進口水果食安疑慮。其中，蘋果所使用的農藥「芬普寧」殘留容許量由0.5ppm調整為3ppm，更成為外界質疑焦點。衛福部食藥署強調，此次修正並非放寬食安標準，而是依據實際殘留試驗資料、毒理評估及國人飲食暴露風險重新訂定，與台美貿易談判無關。

衛福部次長林靜儀今日在「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」專題報告會前表示，各國農藥殘留標準都會依據國際貿易需求、各國農業使用情形及毒理學專業評估訂定，長期以來，不論是進口水果或台灣出口農產品，都必須符合各國食安規範並接受檢驗，相關制度已行之有年。

食藥署指出，外界所稱「放寬標準」，其實是誤解此次制度調整內容。以蘋果為例，過去並未單獨訂定芬普寧殘留容許量，而是沿用「梨果類」標準0.5ppm。這次則依據蘋果田間殘留試驗資料，重新建立專屬的最大殘留容許量（MRL），並非單純提高容許值，而是反映不同作物實際合法用藥狀況。

針對外界質疑政府「偷偷公告」，食藥署澄清，修正內容早於今年1月即完成預告，歷經超過3個月公開徵詢意見後，4月才正式公告，相關資訊均依法公開，並非近期才突然調整，資訊公開透明。

另一項引發討論的是，多項農藥殘留是否可能產生「雞尾酒效應」，也就是多種微量農藥同時存在，對人體造成累積危害。食藥署表示，目前國際食品安全風險評估均以每日容許攝取量（ADI）及急性參考劑量（ARfD）進行整體暴露評估。現有研究並未證實在符合各項法定容許量下，多種農藥微量殘留會對人體造成額外健康風險，現行管理仍以科學證據作為依據。

部分輿論將此次修正與台美ART（對等貿易協議）連結，質疑政府是為進口農產品開綠燈。食藥署強調，農藥殘留容許量修訂採滾動式管理，申請案件皆須提出符合規範的田間殘留試驗及毒理資料，經專家完成風險評估後始能核定，與台美ART並無關聯，也符合國際食品法典委員會（Codex）及各國普遍採行的審查方式。

食藥署 蘋果 科學 食安

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