影／台灣前進陣線呼籲數發部整合政府資料 建立防災資料標準

台灣前進陣線今天上午於立法院群賢樓外舉辦「下一次颱風前 數發部的防災積木地基請加固」記者會，時代力量黨主席王婉諭要求數發部立即建立全國一致的防災資料標準、穩定端點與更新機制，讓政府資料真正成為可靠的公共基礎設施，而非只是舉辦「防災積木元件創新賽」宣示打造防災通用元件庫，卻遲遲沒有完成最基礎的資料治理。

王婉諭表示，民眾過去查詢颱風資訊，往往需要開啟許多分頁瀏覽不同政府機關網站，台灣前進AI防災資訊小組面對此次颱風製作「巴威颱風戰情室」，整合政府公開的停班停課、風雨、水電、交通、收容及醫療資料，期許能運用AI科技的力量協助防災。

王婉諭要求數發部立即建立全國一致的防災資料標準、穩定端點與更新機制，並指這是數發部早就該完成的基本工作，延宕多年沒有理由再繼續推託。