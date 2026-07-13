口腔癌友應徵保全竟遭住戶反對…癌症存活者逾97萬 需就業與心理支持

癌症治療進步，估計全台癌症存活者超過97萬人，癌友醫療、就業、經濟、照顧等備受關注。立法院衛環委員會今天至癌症希望基金會，進行「癌症相關病友團體及癌友支持性需求現況」考察。「癌症防治法」上路23年，民團建議應將「有支持需求之癌症存活者」納入，且延伸到治療後的生活重建。

立法院衛環委員會召委林月琴今安排至立委赴癌症希望基金會，主要為了解癌症病友團體及癌友支持性需求現況。考察會議由立委王正旭主持，參與的癌症倡議團體包括癌症希望基金會、台灣癌症基金會、陽光基金會、乳癌病友協會、年輕病友協會等。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，台灣目前每3分48秒，就有一人罹癌，估計全台癌症存活者超過97萬人，據2023年統計，台灣癌症病友5年存活率達62.3%。但病友確定罹癌後，生理健康、心理情緒、社會關係等挑戰伴隨一生。

蘇連瓔指出，對照其他國家，癌症存活者支持已成政策，如日本、南韓、香港等，給予癌友醫療諮詢、工作經濟、心理情緒支持，但台灣相對不足。「法制應增加對罹癌後生活重建、復歸社會與職場等協助。」她指出，癌症防治法上路23年來僅修正兩次，基金會建議第3條僅定義「癌症」與「癌症篩檢」，可研議新增「有支持需求之癌症存活者」，讓政策對象從罹癌治療階段，延伸到治療後的生活重建階段。

第4條「適切照護」與「後續追蹤計畫」基礎，應明確納入心理支持、重返職場、社區支持與家庭支持等，讓癌症防治從「延長生命」進一步走向「癌後全程照護」。呼籲癌後生活支持推動方向，應著重癌友生育健康、友善就業及醫社協力癌症照護無縫接軌。

「癌友與家庭需要一次到位的服務，不是分散式支持。」台灣癌症基金會政策倡議組主任游懿群說，基金會關注癌友心理諮詢需求，將心理諮商中心升級為「晴嶼心理諮商所」，首創5+5心理社會處方，為5次免費心理諮商療程，評估協助癌友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持及心理諮商必要性延長。

台灣癌症基金會幫助癌症家庭回歸職場，但認為目前有三大缺口，包括癌友體能與治療後狀態限制、工作供需結構不符、職場環境未改善，建議勞動部建立癌友復工評估與個案管理機制，推動漸進式復工、彈性工時、職務再設計，並建置癌友友善職場標誌與雇主教育。

游懿群也建議，「癌症防治法」修法應納入「心理社會支持」議新增或明定癌症防治的「生活與社會支持」任務，並將癌藥基金法制化，用於支持癌症新藥、精準醫療、創新醫療科技及照護措施，並應建置績效評估及監督機制，同時納入病人代表參與諮詢機制。

乳癌病友協會理事長黃淑芳說，目前在病友工作需求的5大倡議，包括強化治療與就業，降低離職風險，以及建立友善請假機制，請假不應成為治療阻礙；同時應推動職務與工時彈性調整，支持病友穩定就業，並增訂癌症治療假，最後是打造病友的友善職場。

年輕病友協會秘書長劉桓睿說，年輕族群罹患癌症後關注三大問題，包括不希望成為家人的負擔、希望可以陪伴孩子長大及找回原先的自己價值，因此在癌症的預防、治療，及癌友心理健康、社會支持、就業等都是病友關注的議題，如病友回歸職場職務的再設計、再訓練等，或改善就業市場不友善等，政府應從給予協助。

陽光基金會表示，主要服務第3、4期的口腔癌病友，由於顏面外觀損傷，外貌改變十分顯著，因此對說話、吃飯、工作、生活造成嚴重影響，其中以吃不了東西、吞嚥困難最為嚴重；就業也十分困難，如在建築工地工作時，因吃飯速度慢，在休息時間無法完整休息，有病友應徵保全，但受外貌影響遭到住戶全體反對。

王正旭說，2003年癌症防治法立法至今，全癌症5年存活率從早年不到五成，提高至2023年62.3%，若從健保資料推算，目前我國癌症病友總數約接近100萬人，賴清德總統推動癌症早篩早療及癌症防治三支箭等政策，具體提出2030年癌症標準化死亡率降低三分之一，但癌症存活者協助與照顧，為需要加強協助的群體。

王正旭指出，癌症相關團體期待政府能提供更多資源，包括長照資源整合及長照3.0上路後銜接與適用，病友及家屬的心理健康資源，癌友協助體系在醫社合作與社區資源連結上的強化，針對罹癌家庭經濟衝擊的研究以避免因病而貧，在癌友就業支持、職務合理調整及友善職場的保障等。

王正旭要求行政機關在2個月內，針對今天與會團體建議的政策調整方向提出具體可行性的評估與回應的書面報告，並要求衛福部將相關可行作為及措施，滾動式納入目前第5期國家癌症防治計畫中，期望衛福部在明年6月前邀集相關部會、學者專家與病友團體代表，舉行修法研商會議，提出癌症防治法修法草案。