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防失智不必買保健食品！日權威醫師點名4平價食材「修復受損大腦」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布。 示意圖／Pakutaso
日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。圖為昆布。 示意圖／Pakutaso

市面上標榜能預防失智症保健食品多不勝數，但真正具備醫學實證的卻寥寥無幾。據日媒Diamond Online報導，前牛津大學醫學研究員、日本醫師下村健壽指出，預防失智的真正關鍵其實藏在日常飲食中。他強調，世界上沒有「吃了就絕對不會失智」的萬靈丹，但有一項現代人普遍攝取不足的營養素，也是他唯一強烈建議必須積極補充的，就是「膳食纖維」。

為什麼膳食纖維對大腦有益？下村醫師解釋，國外流行病學研究早已發現，膳食纖維攝取量越少的人，罹患阿茲海默症等失智症的風險就越高，其背後最關鍵的原因在於「腸道環境」。當膳食纖維被腸內菌種發酵後，會產生丁酸等短鏈脂肪酸，這些物質能夠順利進入大腦，並在掌管記憶的「海馬迴」中促進神經細胞再生，有潛力修復因失智症而受損的大腦區域。

不過，並非所有膳食纖維的效果都完全相同，下村醫師特別點名真正能有效降低風險的是「水溶性膳食纖維」。根據筑波大學針對3000多人、耗時20多年進行的調查顯示，在膳食纖維中，較常攝取海帶芽、昆布等海藻類，以及黃豆、蒟蒻等富含「水溶性膳食纖維」的人，與較少攝取的人相比，罹患失智症的風險降低了25%，效果相當顯著。

下村醫師強調，這些能大幅降低失智風險的食材其實非常平易近人，如海帶芽、昆布等海藻類，以及黃豆、蒟蒻等，都是常見的食材，厚生勞動省建議的攝取量為一天20公克。與其花大錢盲目購買昂貴的保健食品，不如在每日三餐中多攝取有益的天然食材，才是真正有效且有科學根據的預防失智之道。

失智症 膳食纖維 保健食品 黃豆

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