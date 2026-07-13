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車禍膝痛半年難癒竟是關節軟骨損傷 醫：延誤恐提早退化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
骨科醫師葉詩翰說，膝關節軟骨就像是骨頭間的避震器，能減少摩擦並承受身體重量。軟骨組織本身缺乏血管，它主要依靠擴散作用來獲取養分，一旦受損，幾乎沒有自我修復的能力。記者黃羿馨／攝影
骨科醫師葉詩翰說，膝關節軟骨就像是骨頭間的避震器，能減少摩擦並承受身體重量。軟骨組織本身缺乏血管，它主要依靠擴散作用來獲取養分，一旦受損，幾乎沒有自我修復的能力。記者黃羿馨／攝影

新竹34歲男子車禍後原以為只是膝蓋挫傷，休養半年仍反覆疼痛、腫脹，經檢查發現竟是關節軟骨缺損。所幸經中醫大新竹附醫一次性雙相軟骨修復植入手術後，男子關節活動度已恢復、不再膝痛。醫師提醒，軟骨受損幾乎無法自行修復，若延誤治療恐提早退化。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師葉詩翰表示，車禍發生當下，受撞擊部位周邊軟組織因吸收衝擊能量，常會出現腫脹、疼痛等情形。一般挫傷未必造成結構性損傷，但若傷及膝關節內部結構，如半月板或軟骨，則可能留下持續性疼痛、積水腫脹等不適症狀，甚至影響日常活動。

葉詩翰說，膝關節軟骨就像是骨頭間的避震器，能減少摩擦並承受身體重量。軟骨組織本身缺乏血管，它主要依靠擴散作用來獲取養分，一旦受損，幾乎沒有自我修復的能力。

葉詩翰指出，軟骨缺損常見修復方式是「骨髓刺激術」，透過在軟骨損傷處下骨頭鑽孔，讓骨髓細胞流出以促進修復，但手術刺激生長出來的組織主要是纖維軟骨，耐磨度與彈性皆不如人體天然的透明軟骨，修復部位容易加速退化，許多患者手術的2年後，會發現關節功能逐漸下降，疼痛與不適感會變得更加明顯。

為讓軟骨修復更持久、長出品質更好的軟骨，雙相軟骨修復植入物因此發展出來，葉詩翰說明，先從膝關節「非負重區」取下微量約100毫克的健康自體軟骨。接著透過特殊的器械將軟骨進行機械性雙重絞碎，並加入酵素分解約20分鐘，以提取出超高濃度的軟骨細胞。

最後將經過處理的高濃度自體軟骨填入植入物的微小腔室中，再精準地壓入關節缺損的部位。5年長期追蹤研究顯示，再生軟骨厚度明顯增加，質地高度接近天然透明軟骨，展現出優於傳統手術的長效穩定性。

葉詩翰建議，手術要有良好成效，配合術後復健也很重要。患者在術後初期約0至6周需要嚴格配戴護膝，並使用雙拐杖輔助行走，僅能承受部分體重。重量訓練建議術後3至6個月逐步進行；籃球、羽球、滑雪等高衝擊及需扭轉的運動，則建議至少1年後再恢復較為安全。

為讓軟骨修復更持久、長出品質更好的軟骨，雙相軟骨修復植入物因此發展出來。圖／中醫大新竹附醫提供
為讓軟骨修復更持久、長出品質更好的軟骨，雙相軟骨修復植入物因此發展出來。圖／中醫大新竹附醫提供

車禍 新竹 中國醫藥大學

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