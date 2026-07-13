預防失智症患者走失 專家：構築「友善社區」是關鍵

台北市衛生局持續營造各區失智友善社區，不過，北市議員詹為元調查，防走失的個人衛星定位器申請人數低，建議提高補助誘因。台灣失智症協會認為，主動、被動預防走失之外，透過大眾、社區來留意失智者狀況，也是重要關鍵。

詹為元指，北市府114年度「失智照護服務計畫」資料顯示，全台北市共有249萬人口，其中50歲以上失智症人口推估約4萬8千人，占比將近2%，北市府成立失智共照中心、失智據點等，提供失智症照護服務。

為了防範走失，他說，社會局提供個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標、緊急連絡卡等，但僅有個人衛星定位能即時掌握失智長者所在位置，發揮預防走失或加速尋獲的功能。

詹為元說，不過從111年到113年間統計，個人衛星定位器補助申請僅134 件，換算平均每年不到50件申請。他認為，應該提升補助誘因，即便是預防走失手鍊，市府應研議建立定期回訪機制，掌握長者實際配戴情況。

台灣失智症協會副秘書長陳巧宜說，類似的個人衛星定位器需要長輩意願佩戴，也需要定期充電，因此有些家屬會以AirTag，或是長輩本身有用手機習慣，其實也是衛星定位一種。另外，除了愛心手鍊，協會有提供能夠寫姓名、緊急聯絡等布標，縫製在長輩平時愛穿的衣服上，「如果沒有帶物品，還可以透過衣服找到聯絡資訊。」

她說，透過主被動方式讓長輩預防走失之餘，還是需要大眾一起來留意協助，若有看見失智長輩，最基礎是先詢問要去哪裡、需不需要協助，讓長輩先留步，可以的話再到適當空間休息下來，此時若有發現身上有聯繫電話，可以幫忙撥打，或是打給警局。

「失智者在社區裡要被友善對待。」陳巧宜表示，失智者都會有固定的生活圈，像是習慣的超商購買東西等，只是有時候可能會忘記怎麼買東西、忘記是不是結帳過了，這時店員不要過度反應，協助詢問狀況，「若失智者被喝斥或遇到挫折，也可能以後不敢出門。」因此北市府推行友善店家招募，確實能構築友善社區的環境。

陳巧宜也說，民眾如果有失智症相關問題，也歡迎撥打協會的失智症關懷專線0800-474-580，上班日早上9時到晚間9時，手機市話撥打皆免費。