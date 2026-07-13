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冀便潛血「濃度」可預測大腸瘜肉復發風險 台大400萬人數據研究解析

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院內科部教授邱瀚模表示，大腸瘜肉的追蹤也可以精準分流，利用糞便血紅素濃度的分級進行風險管理。記者廖靜清／攝影
台大醫院內科部教授邱瀚模表示，大腸瘜肉的追蹤也可以精準分流，利用糞便血紅素濃度的分級進行風險管理。記者廖靜清／攝影

不少人在大腸鏡發現瘜肉並切除後，往往疑惑多久之後該做下一次檢查？甚至有人在回診時間還沒有到時，就出現「大腸間隔癌（Interval Cancer）」。台大醫院研究證實，糞便潛血檢查中的「糞便血紅素濃度」愈高，大腸癌發生率風險愈高，可作為瘜肉切除後安排大腸鏡追蹤時程的重要依據。

台大醫院內科部與台大公共衛生學院研究團隊，以國健署大腸癌篩檢資料為基礎，分析2010年至2015年間392萬餘名接受糞便潛血篩檢民眾，再納入近9萬名因潛血陽性接受大腸鏡並完成息肉切除者，平均追蹤5.5年，是目前全球少見的大規模真實世界研究，其研究成果已刊登於國際消化醫學權威期刊「Gastroenterology」。

台大醫院內科部教授邱瀚模表示，大腸癌長年高居國人發生人數最多的癌症，糞便潛血檢查（FIT）與大腸鏡切除瘜肉，被視為預防大腸癌最有效的兩大武器。不過，瘜肉切除後究竟多久該再做一次大腸鏡？現行主要依瘜肉大小、數量及病理結果決定，卻未必能真正反映每個人的風險。

研究發現，一項早已存在卻很少被善用的指標「糞便潛血血紅素濃度（fecal hemoglobinconcentration）」，有望成為安排大腸鏡追蹤的新依據，不僅可依個人風險調整追蹤間隔，還能減少近一成不必要的大腸鏡檢查，讓有限醫療資源用在真正高風險族群。

邱瀚模指出，即使已完成瘜肉切除，糞便潛血血紅素濃度愈高，未來罹患大腸癌的風險仍愈高。最高濃度族群未來罹癌風險約為最低濃度族群的1.7倍，呈現明顯劑量反應關係，顯示糞便潛血濃度並非只有「陽性、陰性」兩種答案，而是隱含更多可預測未來風險的重要資訊。

至於背後原因，邱瀚模分析，糞便中的血液未必全來自已發現的息肉，也可能代表腸道黏膜仍存在內視鏡肉眼看不到的微小發炎或早期病變；另一種可能則是第一次大腸鏡仍有極少數病灶被遺漏，因此高濃度患者若能提早回診追蹤，也有助及早找出漏網病灶，在演變成癌症前即完成治療。

研究團隊進一步模擬，若將糞便潛血濃度納入追蹤決策，低風險患者可適度延長追蹤時間，部分甚至可延至約10年。高風險患者則可縮短追蹤間隔，以建立更符合個人風險的精準追蹤模式。推估可減少約9.8%的大腸鏡檢查需求，同時整體大腸癌發生風險仍可再降低約6.7%，達到兼顧防癌效果與醫療資源效率的雙重目標。

台大醫院研究證實糞便潛血檢查中的「糞便血紅素濃度」，可作為瘜肉切除後安排大腸鏡追蹤時程的重要依據。記者廖靜清／攝影
台大醫院研究證實糞便潛血檢查中的「糞便血紅素濃度」，可作為瘜肉切除後安排大腸鏡追蹤時程的重要依據。記者廖靜清／攝影

台大 大腸癌 國健署

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