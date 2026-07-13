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遊韓叫外送不再是文盲！APP支援中文點餐 手機收不到驗證碼1招解決

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」傳授用韓國外送APP「外送的民族」點餐的方式。 示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」傳授用韓國外送APP「外送的民族」點餐的方式。 示意圖／ingimage

半夜在韓國飯店想叫外送，卻因為看不懂韓文只能放棄？旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」分享好消息，韓國最大的外送APP「外送的民族（배달의민족）」從今年2月開始正式支援中文介面。用戶只要打開APP點選右下角的「마이배민（我的配民）」，接著點擊右上角的齒輪圖示，往下滑找到「언어 設定（語言設定）」，點進去後就可將原本的「韓文」改成「簡體中文」。

粉專實測，切換後重新打開APP，雖然部分餐廳名稱翻譯仍有些許奇怪，但包括菜單、餐點選項、加料內容，以及從店家接單、餐點準備中到外送員取餐、送達等進度，全都已經能順利以中文顯示，對第一次使用的人來說非常方便。除了外送途中若發生問題無法直接與外送員聯繫外，其他功能與台灣外送APP已無太大差別。

粉專也在貼文中傳授用此APP點外送的完整步驟：

1. 下載APP，點擊右下角「방문자 주문（訪客模式）」進入。

2. 輸入外送地址，建議手動輸入正確的韓文地址避免定位錯誤。

3. 補上詳細地址與配送需求，填寫建築物名稱、房號與配送指示。

4. 選擇餐點類別，依分類選擇想吃的美食。

5. 選擇店家，進入類別挑選可外送的店家。

6. 瀏覽菜單，選擇想要的口味。

7. 客製化選項，勾選是否無骨、需不需要附醬等。

8. 按下結帳。

9. 選擇外送方式，系統會自動選擇最便宜的配送選項。

10. 關閉登入畫面，跳出登入頁面時按右上角「X」直接跳過。

11. 手機號碼認證，至「내 연락처」選擇「+886」輸入台灣手機號碼並填入簡訊驗證碼。

12. 選擇海外信用卡「해외 신용카드」付款，並勾選同意。

13. 輸入信用卡基本資訊。

14. 按下結帳完成。

有網友在留言區反映「eSIM收不到簡訊」無法完成驗證，事實上這在出國旅遊時並不罕見。網友tonychu_kr曾在Instagram上分享影片，教大家如何解決簡訊接收的難題。

tonychu_kr指出，收不到簡訊時，有一個很簡單的解決方法，可以點到手機的「設定」進入「行動服務」，這時要先讓手機連上當地的WiFi，接著把出國旅遊使用的eSIM卡功能「關掉」，再把台灣手機號碼「打開」。重點是「記得把數據漫遊關掉」，這樣才不會被收取高額的漫遊費用，接下來就可以順利收到台灣號碼的驗證簡訊。

韓文 韓國 外送 中文

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