4成肝癌患者健檢揪出 醫籲曾患B、C肝等高風險族群定期追蹤

肝癌早期通常沒有明顯症狀，B型肝炎、C型肝炎感染者、肝硬化、脂肪肝患者、長期飲酒者及有肝癌家族史者，都是高風險族群。醫師提醒，應定期追蹤肝功能、胎兒蛋白及腹部超音波，若能在腫瘤2至3公分以下發現，可透過手術或電燒治療，5年平均存活率可達7至9成以上。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師鄭煜明表示，B型肝炎及C型肝炎都是肝癌的重要危險因子，感染後肝臟長期處於慢性發炎狀態，肝細胞反覆受損、修復，可能逐漸進展為肝纖維化、肝硬化，增加癌變風險。

鄭煜明指出，肝癌早期多半沒有明顯症狀，約有4成患者是在健康檢查或B、C型肝炎追蹤時意外發現；另約有5成患者直到出現右上腹悶痛、腹脹、食慾下降、體重減輕、黃疸或腹水等症狀時，疾病已進展至較晚期。

目前臨床主要鎖定B型肝炎帶原者、C型肝炎感染者、長期飲酒者、肝硬化、脂肪肝患者及有肝癌家族史者等高危險族群，透過每半年或每3個月追蹤肝功能指數、胎兒蛋白及腹部超音波，及早發現異常。

鄭煜明說，胎兒蛋白屬於輔助指標，當肝細胞發生癌變時，部分患者數值可能上升，但仍須搭配腹部超音波判斷；若數值異常或影像出現可疑病灶，會進一步安排電腦斷層或核磁共振，確認腫瘤性質及治療方向。

他表示，肝癌越早發現，治療選擇及預後越好，若能在腫瘤2至3公分以下的早期階段發現，可透過手術切除或電燒治療，5年平均存活率可達7至9成以上；一旦進入中晚期，治療難度及風險都會提高。

63歲王姓女子平時身體健康，日前至台北慈濟醫院接受健康檢查，腹部超音波意外發現一顆不到2公分的肝腫瘤，進一步檢查後確診為早期肝癌，同時發現是B型肝炎帶原者。所幸腫瘤發現得早，經超音波導引下肝癌電燒術治療後，目前恢復穩定，持續門診追蹤。

政府目前提供45歲至79歲民眾終生一次免費B、C型肝炎篩檢。鄭煜明提醒，B、C型肝炎只要抽血即可檢驗，不清楚自己是否曾感染的民眾，可攜帶健保卡至成人預防保健服務特約醫事機構接受篩檢；一旦確認感染，應依醫囑定期追蹤及治療。

台北慈濟醫院副院長徐榮源表示，目前肝炎治療已較過去進步，C型肝炎透過口服抗病毒藥物，多數患者治療後可痊癒；B型肝炎也有成熟的抗病毒藥物控制病情，可降低肝臟反覆發炎及癌變機率。

台北慈濟醫院副院長徐榮源表示，目前肝炎治療已較過去進步，C型肝炎多數可透過口服抗病毒藥物治癒，B型肝炎也能以藥物控制病情、降低癌變風險。圖／台北慈濟醫院提供