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無視健檢紅字3年…男腹瀉就醫已大腸癌4期 曝裝人工肛門血淚抗癌史

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友3年前健檢就發現糞便潛血呈陽性，但因肉眼看不出異常且身體狀況良好，他自行判斷是痔瘡便放著沒處理，未料其實已罹患大腸癌。 示意圖／ingimage
一名日本網友3年前健檢就發現糞便潛血呈陽性，但因肉眼看不出異常且身體狀況良好，他自行判斷是痔瘡便放著沒處理，未料其實已罹患大腸癌。 示意圖／ingimage

身體無痛、肉眼看不見血便，健檢的糞便潛血紅字「只是痔瘡」？旅日作家魚漿夫婦在臉書粉專分享X平台（前推特）一名日本網友的血淚抗癌歷程。該推主在被宣告罹癌的3年前，公司健檢就發現糞便潛血呈陽性，但因肉眼看不出異常且身體狀況良好，他自行判斷是痔瘡便放著沒處理。隔年健檢再度出現潛血，他仍認定是肛門易裂傷，僅買市售痔瘡藥觀察。第3年健檢依舊是紅字，他卻因抗拒大腸鏡、不好意思把屁股給別人看持續逃避。

直到被宣告罹癌的半年前，推主腹瀉頻率變高、排便次數增加，甚至出現「突然很想排便，但去了廁所卻什麼都排不出來」的症狀。隨後因頻尿前往泌尿科，卻查不出原因，最後在2021年2月前往診所接受大腸鏡檢查，醫師遺憾告知「裡面有腫瘤」，並在大學附設醫院正式確診為多發性大腸癌，且同時出現多發性肝轉移，已屬於第四期。當初頻尿的真相，是骨盆腔內逐漸變大的癌症腫瘤壓迫到膀胱。

推主目前治療已進入第6年，且裝設人工肛門，他呼籲「只要健康檢查被指出異常，請立刻去醫院接受檢查！千萬不要因為害羞而不去醫院」。

魚漿夫婦在粉專分享此案例，有腸胃科醫師留言示警，看到有人因大腸癌受苦甚至喪失性命真心感到可惜，因為大腸癌是「只要有心」就可以百分之百預防的癌症，定期接受大腸鏡檢查並將腺瘤性息肉處理乾淨，即可大大減少機率，即使發現也會是早期癌。

不少過來人也在留言區感嘆，「我也是被醫生說健檢報告有潛血不要僥倖，後來真的發現有如果不處理可能會癌化的瘜肉，有發現馬上割掉就沒事了」、「我本來也是很抗拒照大腸鏡的，結果一次大號大了一缸的鮮血嚇到，一照大腸鏡就抓到一顆快熟的腺瘤性瘜肉」、「偶然的機會接受了糞便潛血檢查，醫院打來說趕快照大腸鏡是絨毛狀腺瘤，差一步就變癌啦」、「只能說健檢的紅字真的不要輕忽它，以後會後悔的」。

大腸癌 痔瘡 健檢 癌症

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