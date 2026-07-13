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患者胸痛住院卻猝死 屏基催生馬拉威首套AI智慧心電圖系統

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏基副院長黃偉春（右七）示範如何操作AI智慧心電圖系統。圖／屏基提供
屏基副院長黃偉春（右七）示範如何操作AI智慧心電圖系統。圖／屏基提供

「如果能早一點知道他的心臟出了問題，結果會不會不一樣？」這個遺憾，成為屏東基督教醫院推動馬拉威智慧心臟照護的重要起點。

馬拉威衛齊醫學中心（Wezi Medical Centre）日前收治一名因胸痛住院病患，原本情況看似穩定，隔天卻猝死，讓醫護團隊震撼，「我們不是沒有醫師，而是缺少能及早發現危險的工具」，衛齊醫學中心院長Lungu醫師感嘆地說。

馬拉威過往健康威脅是愛滋病、肺炎和結核病等傳染性疾病，但近年來，糖尿病、高血壓等慢性病快速增加，心血管疾病成為當地前三大死因之一，如何及早發現心肌梗塞、把握黃金搶救時間，成為當地醫療新挑戰。

深耕馬拉威超過20年的屏基，看見這項需求，屏基副院長、台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春，代表醫院捐贈馬拉威第一套具備AI判讀功能無線心電圖系統，讓醫護人員更早發現高風險病人，爭取救命時間。

屏基指出，這套設備最大特色「快」與「方便」。病人完成心電圖檢查，結果傳送到醫師的平板或手機，不必再拿紙本四處找醫師。即使醫師在病房、急診或院內其他地方，也能第一時間得知結果，系統建置人工智慧分析功能，完成檢查，AI協助判讀，以紅、黃、綠三種顏色提醒風險，若懷疑是急性心肌梗塞，系統立刻發出警示，提醒立即處置。

屏基指出，考量馬拉威經常停電、網路不穩，讓系統具備「離線也能運作」能力，即使暫時沒網路，資料仍可保存，等訊號恢復後再自動傳送，不因斷線延誤診斷。

「科技真正的價值，不是在於設備多先進，而是在關鍵時刻，能不能幫助醫護人員更快做出正確判斷，替病人多爭取一分生機」，屏基院長吳榮州說，這套系統順利在馬拉威完成建置，凝聚台灣企業與民間力量，感謝蔡婷讌、王端傑熱心捐助，心響公司、商之器、先進醫資等台灣醫療科技團隊投入研發，讓台灣的智慧醫療跨越萬里，在非洲落地生根。

屏基醫療執行長余廣亮說，屏基將攜手衛齊醫學中心、台灣心肌梗塞學會及國際醫療夥伴，建立跨國即時遠距會診平台，讓馬拉威醫師遇到困難病例即時與台灣心臟專科醫師討論。下一階段，屏基持續協助當地提升心肌梗塞救治能力，培育心臟專科人才，朝建立24小時心導管治療服務邁進，「打造的不只是單一援助計畫，而是一套可複製、可延續的國際醫療合作模式，讓台灣的醫療經驗跨越國界，持續照亮更多醫療資源不足的角落」。

屏基副院長黃偉春（右一）示範如何操作AI智慧心電圖系統。圖／屏基提供
屏基副院長黃偉春（右一）示範如何操作AI智慧心電圖系統。圖／屏基提供

屏基捐贈馬拉威第一套AI智慧心電圖系統，副院長黃偉春（右二）代表捐贈，衛齊醫學中心院長Lungu（左二）代表接受。圖／屏基提供
屏基捐贈馬拉威第一套AI智慧心電圖系統，副院長黃偉春（右二）代表捐贈，衛齊醫學中心院長Lungu（左二）代表接受。圖／屏基提供

馬拉威 醫院 AI

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