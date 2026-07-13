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直徑3公分…男童半夜喝中藥誤吞藥匙卡食道 豐原醫院胃鏡緊急取出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
男童誤吞的藥匙直徑達3公分，屬於較大型異物，醫療團隊評估後決定立即安排緊急胃鏡取物，經上消化道內視鏡檢查發現，藥匙橫向嵌卡於食道上三分之一處，與食道壁緊密貼合，造成局部食道黏膜受壓。圖／衛福部豐原醫院提供
男童誤吞的藥匙直徑達3公分，屬於較大型異物，醫療團隊評估後決定立即安排緊急胃鏡取物，經上消化道內視鏡檢查發現，藥匙橫向嵌卡於食道上三分之一處，與食道壁緊密貼合，造成局部食道黏膜受壓。圖／衛福部豐原醫院提供

台中一名12歲男童日前深夜服用中藥時，將盛裝藥粉的塑膠藥匙放入口中後立即配水吞服，不慎連藥匙一起吞下，家長將他送到衛福部豐原醫院急診就醫。兒科醫師黃伃㚬表示，男童到院時主訴胸骨後方疼痛、吞嚥困難及流口水，喝水時疼痛更加劇烈，由於病史明確提及疑似誤吞藥匙，因持續無法正常吞嚥，緊急安排胃鏡取出直徑3公分的藥匙。

黃伃㚬醫師指出，食道受到鄰近氣管、主動脈及橫膈膜等構造影響，形成數個生理性狹窄部位，也是異物最容易卡住的位置，只要異物長時間滯留食道，可能持續刺激食道壁，引發劇烈疼痛及吞嚥困難，進一步造成食道黏膜潰瘍、出血，嚴重時甚至可能導致食道穿孔、縱膈腔感染或敗血症等危及生命的併發症，需及早評估並處置。

胃鏡檢查發現，藥匙橫向嵌卡於食道上三分之一處，與食道壁緊密貼合，造成局部食道黏膜受壓，異物已牢固嵌卡，若強行拉出恐造成食道黏膜撕裂甚至穿孔，醫師利用異物夾反覆調整角度與方向，小心將藥匙脫離嵌卡位置後順利完整取出，術後量測，藥匙直徑約3公分，確認食道無穿孔情形，男童症狀迅速改善，經住院觀察恢復良好後順利返家休養。

黃伃㚬表示，臨床上常見的食道異物包括硬幣、魚刺、骨頭及玩具零件等，誤吞中藥藥匙則相當少見，當異物卡在食道時，患者常出現吞嚥疼痛、吞嚥困難、胸痛、喉嚨異物感及流口水增加等症狀。部分民眾誤以為異物會自行滑入胃部而選擇持續觀察，反而可能增加食道潰瘍、穿孔及感染風險，只要懷疑誤吞異物，尤其出現無法吞嚥、持續疼痛、流口水或呼吸不適等情形，都應盡速就醫接受檢查與治療。

醫師提醒，兒童及青少年生病期間容易因發燒、疲倦、精神不濟而發生意外，家長協助服藥時，應確認孩子保持清醒並採坐姿服藥，避免於昏睡、躺臥或光線不足的環境下進食與服藥；使用藥匙、量杯等輔助器具時，也應確認器具已完全離開口腔後再吞嚥藥物，降低誤吞風險。

男童誤吞後，被取出的中藥匙直徑達3公分。圖／衛福部豐原醫院提供
男童誤吞後，被取出的中藥匙直徑達3公分。圖／衛福部豐原醫院提供

衛福部豐原醫院黃伃㚬醫師表示，一名12歲男童日前因深夜因服用中藥，將盛裝藥粉的塑膠藥匙放入口中後，又立即配水吞服，竟不慎將藥匙一同吞下，因吞嚥困難緊急進行胃鏡取出3公分藥匙。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院黃伃㚬醫師表示，一名12歲男童日前因深夜因服用中藥，將盛裝藥粉的塑膠藥匙放入口中後，又立即配水吞服，竟不慎將藥匙一同吞下，因吞嚥困難緊急進行胃鏡取出3公分藥匙。圖／衛福部豐原醫院提供

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