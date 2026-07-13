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出國注意！賈新興：日韓留意劇烈降雨 歐洲高溫熱浪
又回到夏天炎熱天氣了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至21日西南風主導、水氣多，午後雷陣雨明顯，南台灣深夜至隔天清晨易有局部雨。
賈新興表示，最近天氣高溫悶熱，但午後雷雨會降溫。14日至15日高屏及台東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。16日至19日台南以南沿海於深夜至隔天清晨易有局部短暫雨，午後各地山區、苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。
不少民眾利用暑假出國旅行，賈新興說，如果去日本北海道，7月15日傍晚至7月16日要留意劇烈降雨。至於韓國 7月14到15日恐有強降雨。歐洲方面，包括法國、英國、愛爾蘭、比利時、丹麥及挪威，需留意高溫熱浪。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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