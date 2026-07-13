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國旅太貴？台北到花蓮聯票最低258元 網大推：省錢又輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為花蓮火車站。 聯合報系資料照
圖為花蓮火車站。 聯合報系資料照

凍漲30年的台灣鐵路局自去年開始調整票價，平均漲幅達26.8%，讓不少通勤族荷包有感縮水。有一名女網友在她的臉書上分享了一則關於台北花蓮聯運票的影片，她表示，「從台北到花蓮，只要 279 元！這張就是台鐵和客運推出的台北↔花蓮聯運票/聯營票，這個價格真的很划算」，引發網友廣泛討論。

據了解，「台北－花蓮鐵公路聯運票」是目前省錢往返兩地的熱門選擇，全票單程優惠價約為新台幣 258~284 元。乘客可從台北搭乘客運至羅東宜蘭，再轉乘台鐵區間車至花蓮，總車程約需 3 小時。

貼文曝光後，吸引了眾多網友的關注和討論。多數人認為火車票價持續上漲，這樣的聯運票方案相當划算且便捷。

網友們紛紛表示，「火車票越來越貴」、「這樣的聯運票很實惠」、「適合不趕時間的退休老人」，也有網友指出，「若在羅東加價換搭自強或普悠瑪號，只需382元，時間上不會比較慢」。

然而，也有部分旅客認為，帶小孩或攜帶大件行李時換車不便，因此該聯運票較適合單獨出遊或學生族群。

根據購票與搭乘資訊，行駛路線為：台北至羅東搭乘國道客運（如首都、葛瑪蘭、國光、大都會等客運），羅東至花蓮段則搭乘台鐵區間車。視選擇的客運，全票優惠價為258到284元不等，半價為130到150元之間，只能購買「乘車當日」的車票，僅收現金，不接受信用卡支付。

售票地點方面，首都客運的售票處設在台北市府轉運站；葛瑪蘭客運設在台北轉運站；國光客運在圓山轉運站；大都會客運則在捷運新店站。詳細票價與路線時刻可參閱臺灣鐵路公司鐵公路聯運使用須知，以了解最新動態。

花蓮 台北 台鐵 羅東 宜蘭

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