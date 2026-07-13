國旅太貴？台北到花蓮聯票最低258元 網大推：省錢又輕鬆

凍漲30年的台灣鐵路局自去年開始調整票價，平均漲幅達26.8%，讓不少通勤族荷包有感縮水。有一名女網友在她的臉書上分享了一則關於台北至花蓮聯運票的影片，她表示，「從台北到花蓮，只要 279 元！這張就是台鐵和客運推出的台北↔花蓮聯運票/聯營票，這個價格真的很划算」，引發網友廣泛討論。

據了解，「台北－花蓮鐵公路聯運票」是目前省錢往返兩地的熱門選擇，全票單程優惠價約為新台幣 258~284 元。乘客可從台北搭乘客運至羅東或宜蘭，再轉乘台鐵區間車至花蓮，總車程約需 3 小時。

貼文曝光後，吸引了眾多網友的關注和討論。多數人認為火車票價持續上漲，這樣的聯運票方案相當划算且便捷。

網友們紛紛表示，「火車票越來越貴」、「這樣的聯運票很實惠」、「適合不趕時間的退休老人」，也有網友指出，「若在羅東加價換搭自強或普悠瑪號，只需382元，時間上不會比較慢」。

然而，也有部分旅客認為，帶小孩或攜帶大件行李時換車不便，因此該聯運票較適合單獨出遊或學生族群。

根據購票與搭乘資訊，行駛路線為：台北至羅東搭乘國道客運（如首都、葛瑪蘭、國光、大都會等客運），羅東至花蓮段則搭乘台鐵區間車。視選擇的客運，全票優惠價為258到284元不等，半價為130到150元之間，只能購買「乘車當日」的車票，僅收現金，不接受信用卡支付。

售票地點方面，首都客運的售票處設在台北市府轉運站；葛瑪蘭客運設在台北轉運站；國光客運在圓山轉運站；大都會客運則在捷運新店站。詳細票價與路線時刻可參閱臺灣鐵路公司鐵公路聯運使用須知，以了解最新動態。