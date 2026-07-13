今起一周水氣多！粉專：午後雷陣雨變大了

本周天氣不穩定，外出要帶傘。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於巴威颱風遠離後，帶動環境西南風及南方水氣北抬，因颱風逆時針環流改變台灣附近風場，將原本在南海與菲律賓海的暖濕空氣源源不絕，順勢輸送至台灣。而當這股西南風遇到中央山脈的抬升效應時，又常易在中南部及山區造成持續性大雨或短延時豪雨，降雨的型態多為局部性的陣雨，有時也具有零星、間歇的特徵。

目前估計，「林老師氣象站」說，今日起至少到下周日（19日）前，台灣附近海域環境仍是西南風或偏南風所主宰，不但天氣轉趨不穩定，就連午後雷陣雨的機會也會跟著變大；至於在這片西南風帶中，是否還會醞釀出新的熱帶擾動，還需要更多時間再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。