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又有颱風？菲律賓東方海面熱帶系統恐發展 吳德榮揭預估路徑、影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，本周大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。聯合報系資料照
吳德榮說，本周大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。聯合報系資料照

進入颱風季了，巴威颱風才遠離，又有熱帶系統醞釀發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶低壓還需兩或三天。

吳德榮表示，最新(12日20時)美國模式(GEFS)系集模擬顯示，其行徑先偏西北再轉東北，強度偏弱，也不影響台灣。雖逢「超級聖嬰年」，並非所有颱風都在中太平洋生成，也非都能發展成為強颱。

最近天氣，吳德榮說，今日至下周日(13至19日)低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南台灣偶有局部降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要防曬、防中暑。

今日各地氣溫如下：北部25至36度、中部24至36度、南部25至35度及東部24至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一至周三(20至22日)低層偏南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓仍偏弱，午後仍有對流在山區發展，僅少部分鄰近平地受到影響。各地白天偏熱，要注意防曬、防中暑。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

菲律賓 吳德榮 颱風

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