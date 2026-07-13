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電子煙禁令 立院法制局籲循序漸進

聯合報／ 記者林銘翰劉懿萱陳柄亦廖靜清／台北報導
行政院日前通過「菸害防制法」部分條文修正草案，盼能從源頭遏止非法電子煙（類菸品）及防堵毒駕漏洞。聯合報系資料照
行政院日前通過「菸害防制法」部分條文修正草案，盼能從源頭遏止非法電子煙（類菸品）及防堵毒駕漏洞。聯合報系資料照

毒駕事故頻傳，行政院版「菸害防制法」修正草案，全面禁止電子煙製造、販賣及持有等行為，立法院審議中。立法院法制局近日提出報告，列舉新加坡與香港相關法制，建議修法時參酌香港經驗，先由禁止供應面管理，再擴及公共場所持有禁令。

國健署坦言，不論查緝賣家或個人吸食、持有，均遭逢前所未有的挑戰。前者以私人社群、封閉群組或通訊軟體交易，查緝困難，至於吸食、持有，現場查緝與執法仍有一定限制。政院通過「菸害防制法」部分條文修正草案，盼能從源頭遏止非法電子煙（類菸品）及防堵毒駕漏洞。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，未來修法通過，罰金變重，且違法物品一律依法沒入，應有嚇阻效果，相信以後檢舉或取締會容易一些。另外，不論菸品或電子煙，都應建立更完善的檢舉獎勵制度。

為強化防制毒品與毒駕，行政院長卓榮泰陸續提出加重毒駕刑責、吸毒者預防性吊照等修法，並將依托咪酯類提升為一級毒品。

「菸害防制法」修正草案也明定，製造、輸入、販賣、供應及展示電子煙等類菸品行為，最高可處七年有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。持有及使用電子煙等類菸品也納入行政罰，可處三萬元至十萬元。

但立法院法制局近日提出報告，研析新加坡及香港相關法制，前者採取最嚴格的「全面禁止」模式，後者則考量執法比例原則與社會接受度，先由禁止供應面管理，再逐步擴大至公共場所持有禁令，採循序漸進立法策略。

該報告建議，審慎評估全面禁止持有的執法可行性，現行修法方向與新加坡模式具有相似性，但考量實務執法人力與「非公共場所」取證難度，建請參酌香港經驗，先禁止供應面，再擴及校園、醫療院所等公共場所或特定高風險場所持有，視執法成效，評估是否擴及私人場所。

民進黨立委林月琴表示，修法將電子煙違規行為由使用擴及至持有，防堵電子煙在市面流通，她支持強化方向，但法律要真正落實，也須正視第一線執法面臨的困境。

不過，國民黨立委陳菁徽指出，新加坡也被喪屍煙彈影響治安與國民健康，「他們直接選擇收得更緊，所以要循序漸進還是該收緊，國外已經給了答案」。

民眾黨立委陳昭姿則說，電子煙加熱器已成為依托咪酯的最佳吸食載具，「供應面當然要嚴格執法查緝，持有者也應該有適度法制才能有效執法禁止」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 毒駕 行政院 修法

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