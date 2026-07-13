快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威遠離…萬里溪堰塞湖 降為黃色警戒

聯合報／ 記者王思慧黃子騰胡瑞玲李柏澔葉信菉／連線報導
林保署依監測資料等綜判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不致達到紅色警戒水位，12日下午4時起調降為黃色警戒；然壩體具高度不確定性風險，持續加強監測。圖為萬里溪堰塞湖空拍。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社
林保署依監測資料等綜判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不致達到紅色警戒水位，12日下午4時起調降為黃色警戒；然壩體具高度不確定性風險，持續加強監測。圖為萬里溪堰塞湖空拍。（林業及自然保育署花蓮分署提供） 中央社

前天巴威颱風來襲，桃園機場創下「零起降、零出入境」紀錄，昨天清晨航班恢復，到昨晚客運量突破十六萬，比今年春節疏運的日均量還多。花蓮萬里溪堰塞湖昨下午四時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒，林保署花蓮分署推估，近日可能溢流，警戒範圍內居民不可輕忽。

農業部統計，這次農業災損計二○三四萬元，苗栗縣受創最重，受損作物包含柿子、棗、苦瓜、一期水稻及食用番茄等。中南部等蔬菜主產地影響輕微，預估七月中下旬可恢復正常供應。

根據監測資料，昨天下午四時十分，萬里溪堰塞湖水位高程為一○八一點一二公尺，蓄水量約四二六點八七萬立方公尺，約占最大庫容五一○萬立方公尺的百分之八十三。林保署花蓮分署表示，昨用無人機空拍巡查，未發現新增滲流或管湧等異常情形，研判目前壩體穩定，調降層級為黃色警戒。

花蓮分署表示，堰塞湖降為黃色警戒後，警戒範圍居民可在萬榮鄉或鳳林鎮公所的安全管理下短暫返家整理及休息，花蓮縣府與鄉鎮公所仍須維持疏散撤離及收容安置整備，一旦發布紅色警戒，應依所擬撤離計畫在二小時內完成居民撤離，相關單位應嚴格遵守河道淨空，防止民眾進入河道與河岸。

桃園機場受到颱風影響，原定十一日起降的七六○架次客、貨運航班被迫全數取消，創下罕見「零起降、零出入境」紀錄。昨清晨起航班恢復，各地飛機鋪天蓋地朝桃園機場湧來，考驗航空業者及桃園機場調度及應變能力。

統計至昨晚七時卅分，出入境加上轉機旅客，總計十六萬九十二人，比今年春節疏運的日均量十五點五萬人還多。

巴威颱風 堰塞湖 桃園機場

延伸閱讀

巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒

颱風紅色警戒！花蓮萬里溪堰塞湖 下游千人第3度撤離

萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

萬里溪堰塞湖水位近8成 維持紅色警戒

相關新聞

又有颱風？菲律賓東方海面熱帶系統恐發展 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季了，巴威颱風才遠離，又有熱帶系統醞釀發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶低壓還需兩或三天。

出國注意！賈新興：日韓留意劇烈降雨 歐洲高溫熱浪

又回到夏天炎熱天氣了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至21日西南風主導、水氣多，午後雷陣雨明顯，南台灣深夜至隔天清晨易有局部雨。

今起一周水氣多！粉專：午後雷陣雨變大了

本周天氣不穩定，外出要帶傘。

國健署：加味菸管理方式 年底前公告

民團提出禁加味菸、菸盒警語百分之八十五應一次到位，國健署表示，警示圖文面積比率仍有向上討論空間，至於加味菸管理措施仍在規畫中，同步建立檢驗與執法機制，預計年底前正式公告。

健康主題館／慢性疼痛年輕化 4大族群高風險

慢性疼痛族群已「年輕化」！雙和醫院疼痛中心暨影像醫學部主治醫師林楗枰指出，發生慢性疼痛的主因，與久坐、運動傷害有關，可能連吃止痛藥都難以止痛，嚴重影響日常生活。慢性疼痛治療，已從單純止痛轉向精準找出病因，可透過微細動脈栓塞術（TAME）阻斷異常發炎血流，並搭配PRP等再生治療。

健康名人堂／食安防線失靈 從危機檢視國家健康治理韌性

餐桌上的早餐麵包，承載著安心，卻可能因供應鏈風險，成為父母心頭隱憂。風險管理學中，瑞士起司理論揭示了複雜系統的本質：不存在完美的防線，風險源於多層漏洞在特定時刻連鎖對齊。食品安全治理，正是一場與系統性機率的搏鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。