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國健署：加味菸管理方式 年底前公告

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
民團提出禁加味菸、菸盒警語面積百分之八十五應一次到位。國健署表示，加味菸管理措施仍在規畫中，預計年底前正式公告。記者鄭超文／攝影
民團提出禁加味菸、菸盒警語面積百分之八十五應一次到位。國健署表示，加味菸管理措施仍在規畫中，預計年底前正式公告。記者鄭超文／攝影

民團提出禁加味菸、菸盒警語百分之八十五應一次到位，國健署表示，警示圖文面積比率仍有向上討論空間，至於加味菸管理措施仍在規畫中，同步建立檢驗與執法機制，預計年底前正式公告。

衛福部前年預告草案內容，擬禁止「花香、果香、巧克力、薄荷」等四種加味菸口味。台灣拒菸聯盟等民間團體強烈反對此限制作法，認為如同「開小門」，菸商只要改名為「香草」、「奶茶」、「焦糖」等口味，就可合法規避，應比照大部分國家，全面禁止所有加味菸。

國健署表示，研擬政策過程中，參考美國、加拿大及歐盟等國際管理經驗，於二○二三年三月、二○二四年八月兩度預告，蒐集一萬三千多項各界意見，涵蓋產業、醫界、民間團體及民眾看法，盼研議出適合國內的管理方式。

國健署強調，持續推動加味菸禁令，同步規畫相關配套措施與執行機制，預計今年底前公告，屆時將對外說明最新原則。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為，距二○二四年第二次預告已近兩年，世界衛生組織、歐盟、加拿大及美國等均已實施加味菸管理或限制措施，「台灣不應無止境停在蒐集意見階段」。歐盟管制方式僅允許菸草原味，聞得到、嘗得到其他風味，就屬禁止範圍，主管機關只需抽驗「原味產品」，大幅降低查驗負擔。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 歐盟 菸草 衛福部

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