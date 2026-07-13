國健署：加味菸管理方式 年底前公告

隨著年齡增長，臉部皮膚底層的膠原蛋白逐漸流失，不少人的臉部肌膚就像洩了氣的皮球，鬆弛與細紋隨之而來，出現淚溝、法令紋，下頷線也變得模糊，讓人看起來顯得疲憊、有歲月感。

2026-07-13 00:00