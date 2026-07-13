守護青少年健康 民團倡全面禁止加味菸

立法院近期審查「菸害防制法」修正草案，台灣拒菸聯盟呼籲，政府強化電子煙等新興菸品管理時，應同步補強兩項攸關青少年健康的重要措施，一為全面禁止加味菸品，一為菸盒警示圖文面積提高至百分之八十五，避免保護青少年的關鍵政策一再被遺漏。

台灣拒菸聯盟表示，兩項建議並非新增具爭議性的修法內容，這原為行政院二○二二年版「菸害防制法」修正草案中條文，第九條應恢復「菸品容器最大表面積百分之八十五印製健康警示圖文」，第十條明定「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」，重新納入法案，才能讓更多青少年免於菸害。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，社會普遍支持政府加強管理電子煙，新法修正也朝此方向推動，討論焦點集中於新興菸品，忽略了如何減少青少年接觸菸品。

世衛組織統計，近九成青少年吸菸者首次接觸菸品為加味菸，美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）認為，薄荷菸易造成依賴、增加戒菸困難，近年愈來愈多歐盟國家禁止加味菸。

林清麗表示，世衛組織提出七大有效菸害防制策略，「禁止加味菸品」名列首位，原因就在於添了加薄荷、水果、糖果、巧克力等風味的菸品，降低吸菸的刺激感，讓不少青少年嘗鮮，增加尼古丁成癮風險。

聯盟另呼籲同步提高菸盒警示圖文比率，調查發現，此為成本最低、卻最有效的菸害防治措施之一。林清麗指出，台灣於二○二三年將警示圖文由百分之卅五提高至五十，希望此次修法能恢復百分之八十五版本，與國際趨勢接軌。

林清麗強調，逾九成電子煙產品主打水果或甜味風味，加熱菸上市產品也有多種加味品項，嚴重危害兒少健康，主管機關應盡速完成公告，全面禁止加味菸。

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