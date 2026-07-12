快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

神山擋風雨…「噶瑪蘭公主」笑了！宜蘭代理縣長秒截圖 網驚呼：好像

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書

巴威颱風日前直撲宜蘭，所幸雪山山脈發揮保護作用，風雨並不大，昨天下午天色漸清，中央氣象署發布降水預報圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，宜蘭縣代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭平安，「噶瑪蘭公主」也笑了，很多網友看圖直呼「真的很像」。

為了嚴防颱風，宜蘭縣政府與12鄉鎮市公所嚴陣以待，成立應變中心並接連召開整備會議，不過宜蘭風雨不大，直到昨天下午原本封閉的道路陸續開放，百貨公司營業，大家照常逛街，民眾感謝神山護佑。

林茂盛說，為掌握颱風動態，他時時上網關注氣象，氣象署11日下午發布預報圖，他3點多查看，赫然發現沒有風雨的蘭陽平原，降雨色塊竟然拼湊出一張微笑的臉龐，心中震動了一下，圖像彷彿帶著眼睛、鼻子與淺淺腮紅，原來神山擋風雨，「噶瑪蘭公主」笑了。

林茂盛今天在臉書貼文，「7級風暴風半徑籠罩整個宜蘭，在雪山山脈的護佑下，降低了風雨對宜蘭的影響；直到7/11氣象署14:30發布定量降水預報圖，出現了微笑的「噶瑪蘭公主」，也代表著一段《噶瑪蘭公主與龜將軍》的愛情故事，繼續守護著蘭陽平原⋯平安宜蘭」。

林茂盛今晚更把「噶瑪蘭公主」微笑圖，與蘭陽地理位置進行比對解析，點出公主的額頭是竹安溪口到蘭陽溪口間的海岸線、眉毛是蘭陽溪口、眼窩是蘭陽溪口到北方澳間的海岸線、鼻子是北方澳、嘴巴是粉鳥林港灣，耳朵位在大同鄉境內。

代理縣長細心妙喻，賦予淒美傳說《噶瑪蘭公主與龜將軍》溫馨的現代續集。相傳無法相聚的兩人分別化為蘭陽平原（公主）與龜山島（將軍），隔海遙遙相望。這次因降雨圖的巧合，就像噶瑪蘭公主在風雨過後展露笑顏，用溫柔的力量繼續守護這片土地與平原上的子民。

貼文曝光後，充滿溫馨感的畫面讓網友驚呼連連，紛紛留言「好像喔」、「公主現身了」、「真的是蘭陽平原的噶瑪蘭公主」、「太神奇」、「感恩」，連宜蘭市長陳美玲也寫下「天佑宜蘭，天佑台灣」，美麗巧合撫慰風雨後的民心。

氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書
氣象署昨天下午公布巴威颱風降水圖，蘭陽平原竟出現一張帶著淺笑的人臉面容，代理縣長林茂盛驚喜截圖分享，神山守護宜蘭，「噶瑪蘭公主」也笑了，讓很多網友看了直呼「好像」。圖／翻攝自林茂盛臉書

巴威颱風 噶瑪蘭 宜蘭 林茂盛

延伸閱讀

影／巴威直衝風雨卻不大？宜蘭人擠爆百貨 感謝「護國神山」：穩睡一晚上

巴威颱風來襲 宜蘭民宿業者被問「可包棟嗎？」傻眼：賣鬧啦

宜蘭脫離巴威颱風警戒範圍 縣府宣布明天12日正常上班上課

巴威颱風掃宜蘭釀3傷！防範土石流撤離457人 6民眾「硬要觀浪」挨罰

相關新聞

又有颱風？菲律賓東方海面熱帶系統恐發展 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季了，巴威颱風才遠離，又有熱帶系統醞釀發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶雲簇醞釀中，發展成熱帶低壓還需兩或三天。

出國注意！賈新興：日韓留意劇烈降雨 歐洲高溫熱浪

又回到夏天炎熱天氣了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今起至21日西南風主導、水氣多，午後雷陣雨明顯，南台灣深夜至隔天清晨易有局部雨。

今起一周水氣多！粉專：午後雷陣雨變大了

本周天氣不穩定，外出要帶傘。

國健署：加味菸管理方式 年底前公告

民團提出禁加味菸、菸盒警語百分之八十五應一次到位，國健署表示，警示圖文面積比率仍有向上討論空間，至於加味菸管理措施仍在規畫中，同步建立檢驗與執法機制，預計年底前正式公告。

健康主題館／慢性疼痛年輕化 4大族群高風險

慢性疼痛族群已「年輕化」！雙和醫院疼痛中心暨影像醫學部主治醫師林楗枰指出，發生慢性疼痛的主因，與久坐、運動傷害有關，可能連吃止痛藥都難以止痛，嚴重影響日常生活。慢性疼痛治療，已從單純止痛轉向精準找出病因，可透過微細動脈栓塞術（TAME）阻斷異常發炎血流，並搭配PRP等再生治療。

健康名人堂／食安防線失靈 從危機檢視國家健康治理韌性

餐桌上的早餐麵包，承載著安心，卻可能因供應鏈風險，成為父母心頭隱憂。風險管理學中，瑞士起司理論揭示了複雜系統的本質：不存在完美的防線，風險源於多層漏洞在特定時刻連鎖對齊。食品安全治理，正是一場與系統性機率的搏鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。