放空、滑短影音…為何隔天還是累？神經科學揭大腦「重開機」關鍵時段

摘要 1.下班後放空或滑短影音，為何隔天還是覺得累？神經科學研究指出，壓力會讓大腦進入「警戒模式」，而下班後的90分鐘是幫助大腦調整回日常狀態的關鍵。 2.滑短影音看似輕鬆，但大腦仍須處理大量且快速變換的刺激，可能導致「爆米花腦」與注意力下降，反而無助於真正放鬆。 3.專家建議，與其強迫自己放空，不如從事煮飯、運動等不具績效壓力的單純任務，或在睡前洗個溫水澡，幫助神經系統調節並順利入睡。

下班回到家，只想往沙發上一躺、拿起手機滑過一支又一支短影音，回過神時，一個小時已經過去。

身體幾乎沒動，腦袋也暫時不用處理工作，照理說應該休息到了。奇怪的是，隔天早上醒來，疲憊感仍在，像是整晚都沒充到電。

睡了一晚還是累，可能是下班後看似在休息，腦袋卻一直沒有停下來。

壓力一來，大腦會切換到「警戒模式」

荷蘭神經科學家赫曼斯（Erno J. Hermans）團隊於2014年在《神經科學趨勢》（Trends in Neurosciences）發表研究提出：人在承受急性壓力時，大腦會重新分配神經資源。

壓力出現時，大腦會把較多資源集中到負責偵測重要刺激與威脅的「顯著性網絡」（salience network），讓人提高警覺、加快反應。

負責規畫、邏輯思考與自我控制的「執行控制網絡」，也就是以前額葉為核心的高階認知系統，則可能暫時受到壓抑。

這是人類為了生存發展出的反應。危險來臨時，大腦會優先處理眼前威脅，不會慢慢分析每一個選項，因此，人在壓力下更容易焦躁、分心，難以冷靜思考，反應速度卻會加快。

人下班了，腦袋不會立刻跟著下班

壓力解除後，大腦不會馬上恢復原狀。赫曼斯團隊提出的架構顯示，急性壓力過後，皮質醇會透過較緩慢的調節作用，逐步反轉先前的神經資源分配。

後續實驗也觀察到，壓力發生約90分鐘後，大腦可能開始從高度警覺，逐漸轉回由前額葉主導的思考與控制狀態。

離開辦公室，不代表腦袋已經離開工作。下班後的那段時間，可能正是大腦從「警戒模式」慢慢回到日常狀態的調整期。這段時間怎麼過，也會影響人能不能把白天的壓力放下來。

偏偏許多人最常採用的休息方式，仍讓腦袋接收大量訊息。

躺在沙發上，思緒卻還留在辦公室

什麼事都不安排，看起來最輕鬆。但身體停下來後，思緒未必會跟著停止。

今天那場氣氛不好的會議、主管說的一句話、還沒回覆的信，以及簡報中表現不理想的段落，都可能在腦中輪流出現。

人不只回想事情，還會繼續猜測：「他是不是對我有意見？」、「我剛才是不是說錯了？」、「明天會不會又被問？」

這種不斷回想負面經驗的情況，稱為反芻思考。當思緒持續繞著工作壓力打轉，神經系統也較難放鬆，人雖然已經躺下，腦袋可能還留在辦公室。

短影音看似輕鬆，大腦仍忙著接收刺激

另一種常見做法，是拿出手機滑短影音。

臨床心理師維瑪尼（Monica Vermani）於2026年5月在《今日心理學》（Psychology Today）發表專文，整理短影音可能對注意力與心理狀態造成的影響。

短影音平台的演算法會持續推送內容，每滑一次，使用者都不知道下一支影片會帶來驚喜、笑點，這種不確定的獎勵，容易讓人想再看一支。

文章也引述研究指出，過度接觸這類數位內容，與認知負荷增加、情緒鈍化，以及焦慮、憂鬱等心理狀態具有關聯。

文中也提到，人們停留在單一螢幕畫面上的平均時間，從2004年的兩分半鐘，降至2012年的75秒，近年進一步縮短至47秒。這組數據不能單獨證明短影音造成注意力下降，卻反映人們在數位環境中頻繁切換注意力的現象。

對剛下班的人來說，短影音雖然不用費力思考，但大腦仍得持續處理聲音、畫面、文字與情緒刺激，很難真正安靜下來。

滑完手機更靜不下來？小心「爆米花腦」

哈佛醫師奈魯卡（Aditi Nerurkar）長期研究壓力與倦怠，也是《The 5 Resets》作者，她在主持人巴特利特（Steven Bartlett）的YouTube節目《The Diary of a CEO》2026年2月的訪談中，談到2種常見現象。

1.「爆米花腦」（popcorn brain）

當大腦長時間接觸快速變換的網路刺激，思緒可能像爆米花一樣不斷跳動。相較之下，閱讀、散步、聊天等步調較慢的活動，容易讓人覺得無聊。

這也能解釋，為什麼有時滑完短影音，反而更難安靜看完一頁書，甚至連一部節奏較慢的電影都坐不住。

2.「報復性睡前拖延」（revenge bedtime procrastination）

忙了一整天，幾乎沒有屬於自己的時間，到了晚上，明知道該睡了，仍捨不得放下手機，想替自己多留一點自由。

只是，這段時間往往是從睡眠中挪來的。睡得越晚，隔天越累；白天越疲憊，晚上又越想用滑手機補償自己，逐漸形成循環。

奈魯卡表示，成年人若調整數位使用習慣，大腦約需8週重新適應較低強度的刺激。

這項說法來自專家在訪談節目中分享的臨床觀察，並非單一經同儕審查的研究結論。相關研究仍在發展，目前許多發現只能說明2者具有關聯，還不能直接證明因果。

但現有資料至少指出一件事：當大腦正要從一天的壓力中恢復，短影音帶來的密集刺激，未必有助於放鬆。

與其強迫自己放空，不如找件單純的事做

大腦很難因為一句「不要再想了」就停止思考。比較實際的做法，是讓注意力離開工作，轉向眼前的身體與感官。

煮飯、切菜、拼模型、整理植物或重量訓練，都需要專心，卻沒有工作上的考核與成果壓力。

心理學者潘恩（Peter Payne）團隊於2015年在《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）發表論文，探討「身體經驗」（Somatic Experiencing）相關理論，論文指出，把注意力帶回身體內部感受與動作，可能有助於調節失衡的自律神經狀態。

當人注意刀子切過食材的節奏、零件組合時的觸感，或肌肉出力的感覺，腦袋便有了具體的注意目標。

工作壓力不會立刻消失，但注意力不再一直停留在白天發生的事，也比較有機會中斷反覆思考。我們需要的不是把腦袋變成一片空白，而是讓它專心處理另一件單純的事。

睡前洗個溫水澡，也能幫身體準備入睡

另一種容易執行的方法，是洗澡。

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）生物醫學工程團隊於2019年在《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）發表的研究發現，在睡前1到2小時，以約40至42.5°C的溫水淋浴或泡澡，即使只有10分鐘，也可能縮短入睡所需時間，並改善受試者自評的睡眠品質與睡眠效率。

統合分析顯示，入睡時間平均縮短約36%。淋浴與泡澡都有幫助，泡澡效果略大，可能與身體接觸溫水的面積較廣有關。

溫水會讓手腳與皮膚表面的血流增加，促進身體散熱。離開浴室後，核心體溫逐漸下降，而體溫下降正是身體準備入睡的訊號之一。

休息不是什麼都不做，而是不再追求表現

有效的休息，不一定等於躺著不動。

當思緒反覆回到工作，或眼睛持續追著短影音變換，大腦仍在處理大量訊息，而煮飯、拼模型、運動或洗澡雖然需要動手，卻沒有工作上的績效要求。

讓注意力回到眼前，一天才有機會慢慢收尾。下班回家先別急著坐上沙發滑手機，煮頓飯、運動一下，或把手機留在房間，安靜洗個溫水澡，都能在工作和睡眠之間留下一段緩衝期。

資料來源：Trends in Neurosciences（Hermans 等，2014）、Frontiers in Psychology（Payne 等，2015）、德州大學奧斯汀分校（Haghayegh 等，2019）、Psychology Today、The Diary of a CEO

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