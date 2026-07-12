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漫畫家林政德重新出發 號召YOUNG GUNS同學會

中央社／ 台北12日電

漫畫家林政德作品「 YOUNG GUNS」曾風靡1990年代，林政德近日開啟問卷調查，希望能試辦「YOUNG GUNS 同學會」，與漫迷面對面，他表示，這是他的「重新出發」。

林政德在25歲時開始連載YOUNG GUNS，故事圍繞於高中生袁建平的校園生活，融入棒球、戀愛元素深受讀者歡迎，該作自1990年至1999年陸續於不同出版社發行，單冊發行量最高突破20萬冊，漫畫主角還與台灣職棒合作、代言機車，改編作品如遊戲、動畫則陸續推出。

但當單行本發行至第10集後，作品便停止連載長達約10年，林政德也轉往海外發展，成為粉絲心中的遺憾，後直到2010年才推出作品大結局。林政德近來逐漸將生活重心移回台灣，他也透過網路發布問卷調查，希望能藉由「YOUNG GUNS 同學會」了解讀者心聲，並重新規劃未來的創作方向。

林政德向中央社記者表示，如果問他現在還想不想創作，他的答案是「想」，但不會僅是「林政德一個人再回去畫一本漫畫」。他更希望的是把「YOUNGGUNS」重新整理好，把自己多年來對漫畫、角色、故事節奏和創作現場的經驗傳下去，讓這件事變成一個團隊、一個世代接力的開始。

林政德說，這些年他一直知道還有讀者記得這部作品，直到最近透過問卷調查收到許多回應，才更深刻感覺到原來很多人不是只記得這部漫畫，而是把它放在自己的青春記憶裡。有人說自己等了很多年，有人想重新收藏，有人希望把作品介紹給下一代，更多人最在意的是當年沒有完成的故事，這些回應對他來是很大的鼓勵。

林政德解釋，過去作品停在那裡，並不是單純因為不想畫了。漫畫除了創作之外，還有出版環境、市場條件、合作資源與不同時代的發行限制，並非作者一人想出版就一定能完成，「多年後回頭看，我也覺得有遺憾，尤其疼惜那些一路等待的讀者。」

曾有朋友向林政德提到他當年創下的銷售紀錄多年來都未被打破，認為台灣漫畫產業需要新突破，如果林政德能再投入並培養新血突破紀錄，便是對台漫產業最大貢獻。

林政德說，他深受朋友這席話觸動，這次決定再出發不僅是覺得讀者的等待讓他覺得值得，推動漫畫產業前進也是他看重的目標，「漫畫對我來說一輩子最重要的事業，只要身體和條件允許，我希望用現在更成熟的方式，繼續為台灣漫畫做一點事情。」

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