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承父志深耕高雄醫療…阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世 享壽88歲

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
承父志深耕高雄醫療，阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世，享壽88歲。記者郭韋綺／翻攝
承父志深耕高雄醫療，阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世，享壽88歲。記者郭韋綺／翻攝

高雄阮綜合醫院第二代、董事長阮仲洲於11日辭世，享壽88歲，家屬預定19日舉行告別式。阮仲洲接棒父親阮朝英成為繼任院長及董事長，長年投入臨床醫療與醫院經營，帶領醫院發展，見證這家高雄老字號醫院走過80年歷史，在南台灣醫界具有重要地位。

阮綜合醫院前身為「阮內兒科診所」，由阮朝英於1946年創辦，1970年更名為阮外科內科醫院，1979年正式定名為阮綜合醫院，是高雄歷史悠久的區域教學醫院之一。

創辦人阮朝英1983年辭世後，由第二代接棒經營，4名兒子阮仲鏗、阮仲垠、阮仲洲及阮仲炯共同承接家業，各持有醫院股份25%，其中排行第三、習醫出身的阮仲洲，接任成為醫院主要經營者。

阮仲洲畢業於台北醫學院醫學系，取得日本東邦醫科大學醫學博士學位，專長為消化外科，曾任省立高雄醫院外科醫師、高雄地方法院法醫師、國防部南區法醫師，也擔任高雄醫學大學法醫學副教授，兼具臨床、教學及法醫專業。

接掌醫院後，歷任副院長、院長及董事長，除投入臨床醫療，也推動醫院發展，帶領醫院朝向現代化經營，並拓展健康事業及醫療服務，讓阮綜合醫院逐步發展為南高雄重要醫療據點，服務在地數十年。

醫界人士表示，阮仲洲畢生投入醫療工作，在外科醫療、法醫專業或醫院經營，都為高雄留下貢獻。

阮仲洲在醫界耕耘多年獲得學界肯定，他是台北醫學大學第一屆畢業生，曾獲頒授第一屆名譽醫學博士，表彰他在醫療服務、醫院經營及醫學教育上的長期貢獻，熱愛攝影的他也在畢業50周年回到母校辦攝影展。

他也承襲父親「以病人為中心」的理念，擴充醫療量能、培育醫療人才，成為南台灣具代表性的醫療機構，隨著年紀漸長，兒子阮建維並非醫師也逐步加入經營團隊，以董事長特助之名協助經營醫院。

阮綜合醫院經營觸角多元，旗下還包括阮綜合社團法人、豐疇控股公司及阮健康事業公司等事業體，由第二代共同參與經營，不過近年家族爆發經營權紛爭和爭產風波，多次鬧上新聞版面。

最為人所知的是，2019年阮仲洲未經董事會同意，無預警解除老四阮仲炯行政副院長及其女阮馨嬅的管理部主任職務，兄弟鬩牆糾紛浮上檯面，引發軒然大波，以及老二阮仲垠之女阮蘭婷、老四阮仲炯女兒阮馨嬅堂姊妹，為了爭奪博田國際醫院經營權，引發軒然大波。

阮仲洲辭世，目前院方尚未公布接任人選，據了解，未來仍待董事會依公司章程決議，或由參與醫院經營的第三代成員逐步接班。

承父志深耕高雄醫療，阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世，享壽88歲。記者郭韋綺／翻攝
承父志深耕高雄醫療，阮綜合醫院董事長阮仲洲辭世，享壽88歲。記者郭韋綺／翻攝

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